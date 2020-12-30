مسلم: لم نسق لمعارك شخصية وحصلنا على البراءة فى معظم بلاغات رئيس الزمالك المعزول

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إنه تم رفع عليه خلال الخمس سنوات الماضية، أكثر من 150 قضية، من رئيس نادي الزمالك المعزول، موضحا أنه كان يسعى دائما لتحويل المعركة لشخصية، لكن صحيفة «الوطن» لم تنسق لهذا الأمر، وبعد فترة حاول تحويل المعركة إلى معركة مع نادي الزمالك، ولكن لم ننسق أيضًا لذلك.

المعزول حاول جرنا لمعارك شخصية ولم ننسق لذلك

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن طول الوقت والصحيفة تعمل بكل مهنية، ويفتخر أنه على مدار خمس سنوات من المعركة، لم يستطع المعزول أن يأخذ حكما واحدا عليه أو العاملين في الصحيفة، «هو كان هدفه إننا نروح النيابة بس هو مكنش بيروح عشان يحتمي في حصانة مجلس النواب، إحنا اللي كنا بنروح».

المعزول احتمى بحصانة النواب طوال الخمس سنوات الماضية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه رفع على المعزول أكثر من 30 قضية، لكنه لم يذهب للنيابة أيضًا لاحتمائه بالحصانة، «كنا بنروح ومعانا المحامي طارق جميل سعيد، أخذنا براءات كتير جدا، وحتى بعض الأحكام اللي خدنا فيها غرامات استأنفنا فيها، مشكلتنا معاه كان بسبب لاعب اسمه مايوكا كان وكيله إسرائيلي، هو وقع للزمالك، لما نشرنا كده زعل بقى».

مسلم يشكر الزملاء في "الوطن" على تحمل سخافات المعزول

ووجه رئيس تحرير جريدة «الوطن»، الشكر والتقدير لكل الزملاء الذين تحملوا سخافة بلاغات المعزول، وهم «إيهاب الخطيب، سامي عبدالراضي، طارق صبري، محمد يحيى، ومحمود فؤاد»، فرصة أحيي الزملاء الذين تحملوا سخافات ورزالات المعزول، خلال السنوات الماضية، وتحملوا أن يذهبوا للنيابة.