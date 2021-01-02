حفاظا على سلامتك.. اتبع هذه الإرشادات عند شراء المعلبات

أصدرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة مجموعة من الإرشادات، اليوم السبت، يجب على المواطنين اتباعها عند اختيار أو شراء المعلبات أثناء التسوق، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقالت الدكتورة أسماء ميرغني، مدير مديرية الإرشاد بالطب البيطرى بالقاهرة، إن طرق فحص المعلبات تتم طبقاً للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986، وطالبت المواطنين باتباع الإرشادات التالية، قبل شراء المعلبات، للتأكد من سلامة المنتج وهى:

- الفحص الظاهري، والغرض منه اكتشاف الثقوب والصدأ والانتفاخ، أو أي شواهد غير عادية من خلال عدة خطوات.

-الجس، وهو القيام بالضغط باليد لاكتشاف الانتفاخ بسبب دخول الهواء، مما يؤدي إلى انتفاخ العبوة.

- الطرق على طرف العلبة بالأصابع أو بالمطرقة الخشبية، فالعلبة الصالحة تعطي صوتاً مكتوماً، أما الفاسدة يكون صوتها رناناً، لوجود هواء وغازات داخلها.

- الرج، وعادةً لا تحدث معلبات اللحوم المتماسكة صوتاً عند رجها، ولو حدث صوت عند رج معلبات اللحوم المتماسكة، يدل ذلك على تحلل سريع للمنتج، وتكون غير صالحة، أو بسبب زيادة في نسبة إضافة الماء للحوم لمنع جفافها، وفي هذه الحالة تكون العلبة صالحة وفي حالة الشك والتمييز تفتح بعض العلب وتعدم عند حدوث تغير لون اللحوم، مثل النعومة وتفكك القوام، وحمضية الطعم، وتزنخ الرائحة، وخروج غازات.

- تكون المعلبات غير صالحه للاستهلاك، ويتوجب إعدامها في حالة الانتفاخ أو الانبعاج والتسريب، والصدأ المصحوب بثقب، والطعم الحمضي، والرائحة الزنخة الكريهة، والعبوات ذات الصوت الرنان.

- المعلبات التي تحتوي على الإسوداد، وهو تلون العلبة الداخلي، أو سطح المحتويات باللون الأسود.

- الفحص المعملي للمعلبات داخل المعامل المعتمدة في نطاق المحافظة، لبيان مدى جودة المحتويات، ويجب وضع المعلبات داخل حضانات قبل الفحص، لتنشيط نمو واكتشاف الميكروبات، ويتم الحكم عليها بتقدير نسب الرائحة والقوام والسوائل، حسب النسب المقدرة في المعامل.