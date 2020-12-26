شقيق «بيج رامي»: لديه ارتباطات في القاهرة ولم يحدد موعد عودته لكفر الشيخ

قال الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، إنه لم يحدد ميعاد وصول الأخير لمسقط رأسه؛ إذ أن لديه الكثير من المقابلات التليفزيونية خلال الأيام الـ3 المقبلة.

وأضاف «السبيعي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه يأمل أن يتواجد شقيقه بيج رامي، في مسقط رأسه خلال نهاية هذا الأسبوع، لكن لديه الكثير من الارتباطات في القاهرة، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا به منذ قليل، ليطمئن عليه، وللاستفسار عن ميعاد نزوله لقريته، منوها إلى أنهم سينظمون حفلا بسيطا له بين «أهله وناسه».

وتابع شقيق بيج رامي: «يريد إنهاء ارتباطاته في القاهرة، ليستقر في قريته السبايعة بمركز البرلس في كفر الشيخ، عدة أيام لاستقبال المهنئين، عاوز يخلص كل شغله هناك علشان يجي لناسه ويستقبلهم، هو بيستقبل ناس من محافظات مصر كلها، فمينفعش يجي يوم ويرجع».

واستقبل أهالي قرية السباعية، التابعة لمركز البرلس، أول أمس، ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بمسيرة للسيارات، في مطار القاهرة الدولي لدى وصوله من الخارج.