الجماعة والإرهابي وطيور الظلام.. وحيد حامد في مواجهة الإسلام السياسي

قدم الكاتب الكبير والسيناريست وحيد حامد العديد من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، كان أهمها ما تم إنتاجه عن الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، حيث قدم الفقيد الصورة الحقيقة لجماعات الإسلام السياسي منذ الثمانينات، بدءا من «الإرهابي» و«طيور الظلام» و«مسلسل الجماعة» الذي كشف عن الوجه الحقيقي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

معالجة درامية للتطرف

بدوره قال صبرة القاسمي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، لـ«الوطن»، إن وحيد حامد هو الجندي الملهم في مواجهة الإرهاب والتطرف، فاستطاع أن يفتح مجالات جديدة في عالم الشخصيات المتطرفة، وقدم المسلسلات والأفلام من خلال معالجة درامية جيدة لفكرة التطرف، ومن تلك الأعمال «الجماعة» و«العائلة» و«طيور الظلام».

وأضاف: «في مسلسل العائلة، صور رب الأسرة المصرية المتوسطة في تعامله مع ابنه والمحيط الذي بجواره من جيران وسكان في نفس العمارة والصراعات وكيف يقوم المتطرفون باستغلال الشباب، وكان الراحل يفهم معنى المصادر والوثائق في مجال الإسلام السياسي ويكتب من خلال المعرفة والدراسة».

وتابع: «خاض وحيد حامد معركة أخرى في فيلم (طيور الظلام) مع محامي الإسلام السياسي وكيف يديرون قلم القضايا السياسي، وهو الفيلم الذي كان به تجاذب بين قوتين وكان ارهاص مبكر كشف صراع الفساد ورجال الأعمال، وتنبأ بظهور جماعات الإسلام السياسي بقوة على الساحة، كان وحيد حامد له رؤية مستقبلية تنبأت بحال هذه الجماعات وموقف الفن وتحديدا الدراما من الدين والفرق بينهما وبين جماعات الإسلام السياسي المهترئة».

وقال القاسمي: «درس وحيد حامد شخصيات كثيرة في الإسلام السياسي من الناحية التاريخية وكان يسأل عن المصادر والوثائق ويحاول أن يلمس الأداء الدرامي التاريخي من خلال الوقائع الحقيقية والوثائق الخفية، فخرجت أعماله تستفز العقل والوجدان الفكري للجماعات المتطرفة».

سيد قطب

فيما قال خالد الزعفراني الإخواني المنشق والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن وحيد حامد حارب فكر الإسلام السياسي، وعرض فكرهم في شكل مسلسلات وأفلام بصورة واقعية، حيث ناقش هذا الفكر ورد عليه دراميا، وكانت تلك الدراما تمثل شوكة في حلق الإسلاميين، حيث حاولوا تشويه صورته أكثر من مرة.

وأضاف: «مسلسل الجماعة شهد حربا كبيرة من الإخوان ضد وحيد حامد، وحينما تم كتابة السيناريو كان هناك تواصلا بيني وبينه، وكان الحديث حول شكري مصطفى والنواحي النفسية للفكر التكفيري، كذلك شمل الحديث كتابات سيد قطب وكيف أثرت في فكر الحركات الإسلامية بالكامل وكيف زرع سيد قطب فكر التكفير بالكامل».