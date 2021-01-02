عادل إمام لـ«الوطن»: فقدت أخا وصديقا ورمزا فنيا برحيل وحيد حامد

نعى الفنان الكبير عادل إمام، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقال إمام لـ«الوطن»، إنه فقد صديقًا عزيزًا وأخًا غاليًا، فضلًا عن كونه أحد أهم الكُتاب في مصر، مضيفاً أن أعمالهما معًا حققت نجاحات كبيرة لكونها مست الجمهور وناقشت قضاياهم بواقعية كتاباته.

وأوضح أن الفن المصري فقد رمزًا من رموزه برحيل وحيد حامد، متابعاً: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

وشيعت جنازة وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ظهر اليوم، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وجمال سليمان، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ولبلبة، وعباس أبوالحسن، والمنتج والكاتب محمد حفظي، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وكوكبة من النجوم.