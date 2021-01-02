الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، اليوم، أن مبعوث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح سلم رسالة خطیة منه إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي صباح اليوم.

وتضمنت الرسالة بعض الأمور في مقدمتها العلاقات الثنائیة الأخویة المتینة بين مصر والكويت والوطیدة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما تضمنت الرسالة الخطية آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.