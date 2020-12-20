الرئيس السيسي يعزي أمير الكويت في وفاة شقيقه

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعث برقية عزاء إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وجاء في نص البرقية: «أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء . إنا لله وإنا إليه راجعون».