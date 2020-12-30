تفاصيل جديدة عن موظف «الثقافة» المقبوض عليه: كان هادئ الطبع

قالت مصادر بوزارة الثقافة، أن المتهم أحمد محمد صلاح بهجت، رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة، يخضع حاليا للتحقيقات، لدى الجهات الأمنية، حيث ألقت قوة من جهة أمنية صباح أول أمس، القبض عليه، في مقر عمله كرئيس لقطاع مكتب وزيرة الثقافة، وقامت بإطلاع الوزيرة على أمر القبض عليه واصطحابه واحد العاملين بالوزارة، وهي موظفة تدعى «ش»، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالزمالك.

وقالت المصادر إنه لم يتم الإفصاح عن التهمة الموجهة إلى المسؤول أو إلى الموظفة المقبوض عليها إلى الآن، إلا أن التهمة خارج عملهما في وزارة الثقافة، نافية تهمة الفساد المالي عن المتهمين، كما استبعدت الفساد الأخلاقي، أو الرشوة الجنسية: «المتهم مجرد موظف إداري ولا يملك صلاحيات تخول له استغلال أي سلطة».

وخيمت حالة من الصدمة على زملاء رئيس مكتب الوزيرة، مؤكدين أنه أستاذ وزميل للموظفين، ولم يكن يميل إلى الظهور الإعلامي، بل عرف عنه هدوء الطبع، حيث قال أحد الموظفين بالوزارة: «أنا مش مصدق أن أستاذ أحمد يكون متهم بأى تهمة، ولولا أن الزميل اللى بلغني الخبر مصدر ثقة، لم أكن لأصدق ولا أى كلمة مما كتبته المواقع الإخبارية ومواقع السوشيال ميديا عن الواقعة».

يشار إلى أن المتهم أحمد محمد صلاح بهجت، تولى منصب رئيس قطاع مكتب الوزير خلفا لأسامة عمران، في مايو 2018، وتولى من قبل ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل على عاتقه هيكلة العديد من الإدارات، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية، وكان أحد المسئولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة.

تم التجديد للمتهم في منصبه، في الموعد ذاته من عام 2019، وشغل منصب رئيس قطاع مكتب وزارة الثقافة من مايو عام 2019، وكذلك في عام 2020.