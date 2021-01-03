هل يختلف مستوى تشطيب الوحدات باختلاف المساحة.. «الإسكان» تجيب

مساحات مختلفة، تتراوح ما بين 75 مترا وحتى 120 مترا، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، داخل الوحدات السكنية، التى تطرحها من حين لآخر، فى عدد من المدن الجديدة.

وتختلف المساحات بين الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل ومتوسطي الدخل، لأن اختلاف المساحة يؤدى إلى اختلاف سعر الوحدة ومقدم جدية الحجز أيضا، وهو ما يطرح تساؤلا مهما لدى المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية ضمن طرح الصندوق، وهو: هل يختلف مستوى التشطيب أيضا داخل الوحدات السكنية ذات المساحات المختلفة، أم أن مستوى التشطيب واحد داخل جميع الوحدات التى تطرحها الوزارة والصندوق.

عبد الحميد: تختلف في المساحات الكبيرة عن المساحات الصغيرة

وكانت الإجابة أن هناك بالفعل اختلافا في مستوى التشطيب داخل الوحدات السكنية، باختلاف المساحة، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد.

الرئيس التنفيذى للصندوق: وحدات المساحات من 100 : 120 مترا موقعهم أكثر تميزا

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن مستوى التشطيب متشابه داخل الوحدات ذات المساحتين 75 مترا، و90 مترا، بينما يختلف مستوى التشطيب فى مساحات 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا، بالإضافة إلى احتواء العمارات التى تضم تلك الوحدات تحتوى على مصاعد كهربائية وموقعهم يكون أكثر تميزا عن وحدات المساحات الصغيرة، بحسب "عبد الحميد".

كما أشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات صغيرة، لخدمة المواطنين من محدودي الدخل، الذين يرغبون فى الحصول على وحدة سكنية، ولم يكن فى مقدرتهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحجز.

وأكدت "عبد الحميد" أن هناك إقبالا على حجز الوحدات ذات المساحات الصغيرة، التى تتراوح بين 70 مترا و90 مترا، من قبل العملاء، لأن هناك أسرا عددهم قليل، ولا يحتاجون للوحدات ذات المساحات الكبيرة.