محافظة دمياط تتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بـ"عزبة البرج"

قامت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية بمدينة عزبة البرج، تفقدت خلالها مشروع الإسكان الاجتماعى المقام بأرض الصهاريج، وذلك بحضور محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، واللواء أحمد عامر مدير مديرية الإسكان.

ويضم المشروع ٥ عمارات سكنية، تتكون من دور أرضي و٥ أدوار علوية بإجمالى ١٠٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ م٢ للوحدة الواحدة بالإضافة إلى ٨٠ وحدة تجارية، وذلك بإجمالى تكلفة إنشاءات وأعمال رصف وتوصيل مرافق ٤٤ مليون جنيه.

وتفقدت "عوض" الوحدات السكنية والتجارية بالمشروع، حيث أشادت بمستوى الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مؤكدة أن هناك جهود كبيرة من كافة الأجهزة المعنية لإحداث طفرة بهذا القطاع.

واستمعت "عوض" لمطالب الأهالى بالمدينة، إذ أكدت أنه سيتم دراسة جميع المطالب والشكاوى لتلبيتها فى أسرع وقت ممكن، كما وجهت المحافظ تعليماتها لرئيس الوحدة المحلية بالمدينة بالعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترأست عوض، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، بحضور اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، والسيد سليم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة وأشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

واستمعت محافظة دمياط إلى الشكوى التى تقدم بها مسئولى إحدى الشركات بالمنطقة، حيث تم مناقشة آليات تذليل المعوقات التى تواجه تلك الشركة وفقاً للقوانين والاشتراطات المُنظمة للمناطق الحرة وقوانين الاستثمار وبما لايتعارض مع المعايير البيئية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم، وخلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار بجميع القطاعات وذلك فى إطار توجه الدولة فى هذا الشأن.

واستعرضت ما تم اتخاذه من قرارات والتصديق على محضر الجلسة السابقة، و الإحاطة بالموافقات الصادرة، وكذلك عرض الموقف التنفيذى للمشروعات بالمنطقة والبت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات وإضافة نشاط جديد، كما تم عرض الإجراءات المُتخذة بشأن تنفيذ مشروع توسعات المنطقة الحرة العامة.