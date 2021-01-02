الدكتور جمال مطر.. أول فقيد للجيش الأبيض بالدقهلية في 2021 بسبب كورونا

نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم، أول شهدائها بسبب جائحة كورونا في 2021، وهو الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا «كوڤيد 19»، ليصبح الراحل رقم 52 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة الفيروس.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى ضم الدكتور جمال مصطفى مطر، إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، ليصل عدد المقيدين بها إلى 52 طبيبا، والتي أ‘لنت من قبل النقابة، لتخليد أسماءهم.

وأضاف «الشحات» أن الطبيب توفي بعزل مستشفي ميت غمر المركزي، والذي حجز للعلاج فيه لمدة أسبوع، بعد أن تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور أسامة الشحات، إلى النقابة أعدت لوحة شرف تضم جميع شهداء الأطباء في مواجهة فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة إلى الأن، ويضم كل من توفي من الأطباء بسبب الفيروس بها، ووصل عددهم في الدقهلية وحدها إلي 52 طبيبا.

وضمت «قائمة الشرف لأطباء الواجب» في آخر يومين من عام 2020، 4 أطباء، هم: الدكتورة ياسمين زين العابدين، استشاري الجلدية بمستشفى ميت غمر المركزي، والدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين، والدكتور فايز فهمي نوار، استشاري الجراحة بميت غمر، والدكتور حسني سعد نصار، استشاري الأطفال بالسنبلاوين.

وسجلت النيابة خلال شهر ديسمبر 2020 وفاة كل من: الدكتور «كمال ميخائيل جرجس، استشاري الجراحة بمستشفى المنصوره العام القديم، وجمال وفيق، استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا، وطارق الجمل، استشاري أمراض الباطنة، نائب مدير مستشفى المنصوره الجامعي سابقا، وعبدالعزيز أحمد عتمان، استشاري الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا، ومحمد سلطان، رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقا، وأحمد الباز، استشاري أمراض الباطنة، وماجد ميخائيل، استشاري أمراض الباطنة بمستشفى طلخا سابقا، ومصطفي الحسانين، مدير عيادات التأمين الصحي بشربين سابقا.