وفاة طبيبة بكورونا وارتفاع حصيلة شهداء الجيش الأبيض لـ228

نعت نقابة الأطباء اليوم، شهيدة جديدة من أعضاء "الجيش الأبيض"، وهي الدكتورة مها محمد طلبه محمد أخصائي أمراض النساء والتوليد بالعجمي بالإسكندرية والتي توفيت بمستشفي عزل العجمي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، مؤكدة ارتفاع حصيلة شهداء كورونا لدى النقابة إلى 228 شهيدا.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة وسائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.

جدير بالذكر أن جامعة بني سويف، كانت قد قررت إعفاء "أبناء شهداء الفريق الطبي كله من المصروفات الجامعية، تقديرا وعرفانا بما قدمه شهداء الجيش الأبيض، في أزمة كورونا".

وأصدر مجلس جامعة بني سويف قرارا بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبي كله "أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض والمعاونين" من المصروفات الجامعية، وأيضا تقديم منح مجانية لهم في البرامج الخاصة.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أنه تم اعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء في البرامج الخاصة في جامعة بني سويف وجاء قرار مجلس جامعة بني سويف كالآتي:

إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض وأعضاء الفريق الطبي المعاون من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية وهو القرار الذي أصدرته الجامعة منذ 21 أغسطس الماضي.

ومن جانبها، ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بني سويف لأبناء شهداء الفريق الطبي كله وتقدمت بالشكر للأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذى تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.

كان مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، أصدر قرارا بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة؛ وذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيري لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب في جامعة عين شمس من أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور المتيني بخطاب استجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه: "بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة؛ أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من سيادتكم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء في جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها مصاريف البرامج الخاصة؛ وذلك عرفانا منا بما قدمه شهداؤنا من الجيش الأبيض".