جامعة بنها تقرر إعفاء أبناء "شهداء الجيش الأبيض" من المصروفات

وافق مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على الاستجابة لطلب الدكتور مصطفى القاضي، عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بإعفاء أبناء "شهداء الجيش الأبيض" من المصروفات الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء، في إطار الدور المجتمعي لجامعة بنها، ومراعاة البعد الاجتماعي لأسر "شهداء الجيش الأبيض"، تقديراً وعرفاناً بفضلهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.

وفي وقت سابق، قررت محافظة القليوبية منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة استثنائية بالتناوب يومياً فيما بينهم، بما يضمن حسن سير العمل بانتظام.

تضمن القرار أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل، وذلك اعتباراً من غد الخميس، وذلك بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ القليوبية الى أن الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.

كما قرر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التي من شأنها تجمع المواطنين وجهاً لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها، على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى عزل قها للمصابين بفيروس كورونا، لترتفع من 15 إلى 40 سريراً، استعداداً لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومواجهة النقص الذي كان يحدث لمصابي الموجة الأولى من الفيروس، مشيراً إلى أن جميع الأسرة تم تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وانتداب أطباء متخصصين لها من جامعة بنها والمستشفيات التعليمية، حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات.