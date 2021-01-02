نجل وحيد حامد يقرر عدم إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا

قرر المخرج مروان حامد عدم إقامة عزاء لوالده الكاتب الراحل وحيد حامد، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتلقى حامد العزاء في والده عند المقابر بعد انتهاء مراسم دفنه، حيث انهار باكياً حزناً على رحيل أبيه، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر ناهز 77 عامًا.

وشُيعت جنازة وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، ظهر اليوم، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، ولبلبة، إلهام شاهين، وعزت العلايلي، وسلوى محمد علي، ىالكاتب تامر حبيب، والمنتج محمد حفظي، ىعباس أبوالحسن، والإعلامي محمود سعد وكوكبة من النجوم والإعلاميين.

وتعرض السيناريست الراحل وحيد حامد لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

ونُقل الكاتب الراحل إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع وحيد حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

يذكر أن الكاتب الراحل وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.