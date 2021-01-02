أندرو محسن عن وحيد حامد: كاتب استثنائي.. وصاحب جمل حوارية تعيش لسنوات

أعرب الناقد أندرو محسن، عن حزنه الشديد، لوفاة الكاتب وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عامًا، صباح اليوم السبت، بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرًا، ودخل على أثرها أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واصفًا إياه بقوله: «كاتب سيناريو استثنائي جدًا، ليس على مستوى مصر فحسب، لكن بالنسبة العالم كله، فقد كانت لديه قدرة على اختيار شخصيات أعماله بشكلٍ مميز، وكذلك اختيار الفئة التي يرغب في توجيه الفيلم لها».

وأوضح أندرو محسن، لـ«الوطن» أن وحيد حامد نجح في تحقيق المعادلة في تقديم فيلم فني وجماهيري في آنٍ واحد، كما كانت لديه قدرة في تقديم شخصيات نادرًا ما يتناولها أحد بهذه الصورة في أعمالٍ فنية، وكذلك توظيف الشخصيات و«الحبكة» السينمائية، وأن تكون «تفصيلة» صغيرة هي نقطة انطلاق أحداث الفيلم مثل «الإرهاب والكباب»، وكذلك أغلب الأفلام التي قدّمها مع عادل إمام والمخرج شريف عرفة.

وتابع أن: «وحيد حامد كان لديه قدرة على كتابة حوار وخلق جمل حوارية تعيش لسنوات طوال، عكس بعض كُتّاب السيناريو الشباب الذين يحرصون على كتابة تشبيهات عجيبة وجمل مقعرة، فهو كان يكتب جملة حوارية بسيطة جدًا وتُعلق في أذهان الجمهور».

وأكد أن وحيد حامد، كان حريصًا على منح فرص للشباب، ودعمهم ومساندتهم سواء مخرجين أو ممثلين، مثل شريف عرفة ومحمد ياسين وتامر محسن، قائلًا: «كان لديه حسًا لاختيار الشباب ويبث فيهم الثقة لتقديم أعمال تحمل اسمه.. وحيد حامد مُبدع من صغره، والجمهور كان حافظ اسمه وهذاليس بالأمر السهل».

وأشار إلى توجيه وحيد حامد، الشكر إلى أغلب زملائه من الوسط الفني، خلال تكريمه في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا إن: «وحيد حامد شخص متواضع ومتميز، وكان يُقدر الناس التي تتعاون معه فنيًا، ويُدرك جيدًا مدى تأثيرهم على تلك الأعمال».