نانسي وإليسا ومنة ودرة ينعين وحيد حامد: مساحة الإبداع ناقصة بدونك

نعت المطربتان اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتبت نانسي عجرم عبر «توتير»، قائلة: «وحيد حامد‬.. خسرنا اليوم مبدعًا سينمائيًا كبيرًا وفنانًا حقيقيًا أثبت أن الفن رسالة، وحمل بأعماله كل قضايا المواطن العربي.. تعازينا لأسرته ومحبيه وجمهوره».

وكتبت إليسا عبر «توتير»، قائلة «آخر الرجال المحترمين.. وداعًا وحيد حامد، رمز السينما المصرية وأحد أهم صناع الصورة الجميلة.. تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك».

وغردت منة شلبي، قائلة: «رحل الأستاذ المفكر الأب القدوة السند والمعلم.. رحل أهم أعمده الصناعة ورموزها وأبي الروحي ومعلمي وصاحب أفضال على أجيال وأشخاص كثر وأنا منهم.. رحمة الله على أستاذ وحيد واللهم صبر أهله وأحبته وصبرنا جميعا أسألكم الفاتحة».

وتابعت، «كل كلامك، أفلامك، نصايحك، قوتك، شجاعتك، إيمانك بالفن وبينا.. احتواءك جبر الخواطر اللي علمتهولنا.. بساطتك، ذكاءك، حكمتك، عقلك.. حوارات أفلامك ومسلسلاتك محفورة في وجدانا جميعا.. البقاء والدوام لله».

فيما كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، «كلمة بحبك عقد.. ربنا يرحمك ياأستاذ وحيد ويصبر أهلك»، مشيرة إلى أنها إحدى المقولات المشهورة التي كتبها السيناريست الراحل للفنان أحمد زكي في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة».

وفي السياق ذاته، كتبت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، أن وحيد حامد كان فارسًا حقيقيًا من فرسان القلم والكلمة الصادقة والمعبرة عن حال المجتمع المصري والعربي، وستبقى إبداعاته في ذاكرتنا الفنية نورا يكشف ويطارد طيور الظلام.

وأنهت حديثها قائلة، «رحم الله المبدع العظيم وحيد حامد وألهم أسرته ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان».

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.وتعرض الكاتب الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

وأعلن المخرج مروان حامد، صباح اليوم، وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر».

وآخر ظهور لوحيد حامد كان اثناء تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.