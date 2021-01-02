«جامع» تدعو المواطنين لزيارة معرض تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المواطنين لزيارة المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، للتعرف على العروض المقدمة للراغبين في الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتي سيجري إطلاقها خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة، وبرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة، إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وتابع كل من الوزيرة، واللواء محمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، الاستعدادات النهائية لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير الجاري.

عرض نماذج حقيقية لسيارات الغاز الطبيعي

وقالت جامع، إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل، ونماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية.

معرض تحويل وإحلال المركبات يفتح أبوابه للجمهور بالمجان

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان بدءًا من بعد غد الاثنين، في الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء.