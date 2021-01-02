تركي آل شيخ ناعيا وحيد حامد: «رحل عبقري عربي في صناعة السينما»

نعي تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الكاتب وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.

وغرّد «آل شيخ»، عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السيناريست الكبير وحيد حامد إلى رحمة الله عزائي إلى أسرته الكريمة وإلى مصر.. رحل عبقري عربي في صناعة السينما».

وتعرّض «حامد» لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

الأيام الأخيرة

ونُقل الكاتب الكبير إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع «حامد» غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير للكاتب الراحل في المهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه.