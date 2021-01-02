صلاح عبدالله: «دم الغزال» عرّفني على الوجه الآخر لـ وحيد حامد

نعى الفنان صلاح عبد الله، الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة «تويتر».

وكتب «عبد الله» قائلا: «وحيد حامد حكايتي مع دم الغزال.. عرفتني ياسيدي على الوجه الآخر للكاتب الرائع، فبعد جلسات الاتفاق والعمل وحتى ألحق بك أحببتُ وسأظل أحب الإنسان الطيب البشوش الرائع العظيم وحيد حامد».

وأضاف، «الرائعون العظماء لايرحلون، بل يبقى ذكرهم خالدًا بأعمالهم وستبقى بإذن الله، أسألكم الفاتحة والدعاء».

فيلم «دم الغزال» تدور أحداثه حول رضا شاب فقير يعاني من البطالة يحاول الزواج من حنان جارته في الحارة، ولكنها تهرب منه لتعيش مع سيدة أرستقراطية وتعمل عندها ويتورط رضا مع الجماعات اﻻرهابية، وعلى الجانب الآخر يعيش جابر عميش على خداع الناس والنصب عليهم ويكون مصيره الموت في حادثة.

تم تقديم نفس القصة في الإذاعة بإسم «لمسة ساخنة على جلد بارد» قبل أن تتحول لفيلم سينمائي، وقامت ببطولته سناء جميل ويسرا وعبدالمنعم مدبولي.

اللحظات الأخيرة في حياة وحيد حامد

وتوفى صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عامًا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعدما دخل غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته.

إلا أن نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، لازمه طوال فترة مرذه، رغم أنه فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته، خصوصًا وأن الأخير لم يكن يحب الإعلان عن مرضه لأحد.

ودخل «مروان» في البكاء خلال توديعه بالمشهد الأخير قبل دفنه، حيث أنه لم يستطع تمالك دموعه قبل توصيله لمثواه الأخير، في حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.