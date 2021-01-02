مدير التركيبات بـ «المحسمة»: حمينا الثروة السمكية ببحيرة «التمساح»

قال المهندس عبدالمجيد البيلي، مدير التركيبات الميكانيكية بمحطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف، غن المحطة تحول مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لمصرفي الناحية الغربية لقناة السويس، والتي كانت تحول مياه الصرف لبحيرة التمساح وكانت تؤثر على الثروة السمكية وأضرارها البيئية كانت كبيرة، ولذلك كان توجه الدولة خلال الفترات الأخيرة بمنع مثل تلك الحلول، والبحث وراء تنفيذ وسائل حديثة وسليمة لمعالجة تلك المشكلات، ومن هنا جاءت فكرة مشروع محطة المحسمة لنقل المياه واستخدامها في زراعة أراضي زراعية، بواقع 50 ألف فدان بسيناء بالناحية الشرقية للمرحلة الأولى.

تمرير مياه الصرف في سحارتين تحت قناة السويس

وأضاف مدير التركيبات الميكانيكية بمحطة المحسمة خلال حديثه مع أحمد بتشو، ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع محطة المحسمة متوقف على نقل مياه المحطة من الناحية الغربية لقناة السويس للناحية الشرقية، وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع شركات مدنية بعمل محطات رفع للمياه من المصرفين بغرب قناة السويس وتمررها في سحارتين تحت قناة السويس وقطر السحارة الواحدة 3200 ملم.

عقبتان أمام مشروع محطة المحسمة

وشرح مدير التركيبات الميكانيكية بمحطة المحسمة أن هذا المشروع واجه تحديين أولهما نقل المياه عبر قناة السويس من الناحية الغربية للناحية الشرقية عبر قناة السويس القديمة والجديدة، والثاني التخلص من فكرة الردم الكثير، خاصةً أن المنطقة التي تقام عليها المحطة بها نواتج حفر قناة السويس الجديدة، وبها ردم كثير بارتفاع 28 مترا ناتج الحفر، وتم التعامل معها ونقلها من المنطقة لمناطق أخرى بقناة السويس، وتم إنجاز المشروع في عام واحد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة.

شركات متخصصة بموضوع الدفع النفقي تحل عقبة السحارات

واستكمل مدير التركيبات الميكانيكية بمحطة المحسمة أن المشكلة الأولى تعاملت معها الدولة من خلال شركات متخصصة بموضوع الدفع النفقي وتم عمل السحارتين اللتين تنقلان المياه من الناحية الغربية لقناة السويس للناحية الشرقية، ويتم بعد ذلك استقبال المياه بطلمبات كبيرة داخل المحطة.