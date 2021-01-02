نبيلة عبيد عن وحيد حامد: «قلبي حزين.. راح الصديق السند»

استقبلت الفنانة نبيلة عبيد خبر وفاة الكاتب الراحل وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بصدمة شديدة.

وقالت لـ«الوطن» بينما تبكي: «مصدومة صدمة كبيرة على فراق صديق العمر، راح وحيد، كنا نصبح على بعض بشكل يومي وآخر حديث دار بيننا كان بعد تكريمه، كلمته لتهنئته بالتكريم ولم أعلم أنها المرة الأخيرة التي نتحدث فيها سويا».

كان بيكتبلي دور حلو في السينما

وأضافت «نبيلة»: «قلبي حزين حزن لم أستطع تحمله، الصديق السند الجدع، قالي في آخر مكالمة بيننا نبيلة بكتبلك دور حلو في السينما، الله يرحمه ويغفرله ويصبرنا على فراقه».

وتابعت: «عملت مع الراحل في عدد من الأعمال السينمائية المميزة التي لا استطيع أن انساها أبدا، كانت من أنجح الأعمال وأقربها إلى قلبي، وكنت أتمنى أن أعود هذه الفترة مرة أخرى للسينما بعمل قوي من أعمال وحيد حامد كما كان يوعدني لكن للأسف القدر لم يسعفنا، ربنا يرحمه ويصبر قلبي على فراق صديق العمر، وأطيب واجدع شخص صادفني في حياتي».

وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض الكاتب الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

وأعلن المخرج مروان حامد، صباح اليوم، وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر».

وتلقى مروان العزاء في والده عند المقابر بعد انتهاء مراسم دفنه، حيث انهار باكياً حزناً على رحيل أبيه، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر ناهز 77 عامًا.

وشُيعت جنازة وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، ظهر اليوم، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم أحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، ولبلبة، إلهام شاهين، وعزت العلايلي، وسلوى محمد علي، الكاتب تامر حبيب، والمنتج محمد حفظي، عباس أبوالحسن، والإعلامي محمود سعد وكوكبة من النجوم والإعلاميين.