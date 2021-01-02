من أنباء الوفاة للظهور المفاجيء.. «الوطن» يمنح رولا محمود قبلة الحياة

فتحت «الوطن» قضية اختفاء الفنانة رولا محمود، وخاضت رحلة بحث دامت لأسابيع، بعد الغياب المفاجئ للممثلة المصرية التي تعيش في العاصمة البريطانية لندن.

«الوطن» أعاد إحياء اسم رولا محمود من جديد، بعد اختفاءها منذ شهر مارس عام 2020، تزامنا مع إصابتها بفيروس كورونا.

وفي آخر تغريدة لـ«رولا» عبر حسابها على موقع «تويتر»، كانت تستغيث بأي فريق طبي قريب منها، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة «كورونا».

بداية البحث

«الوطن» بدأت رحلة بحث منذ ما يقرب من ثمانِ أسابيع، بعد أن قامت برحلة تقصي بدأت من الحساب الرسمي لـ«رولا» بموقع «تويتر»، الذي توقفت فيه الحياة منذ يوم 24 مارس الماضي، حينما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا وغردت قائلة: «لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية، تزداد سوءًا في الوقت الحالي، هل يعرف أي شخص ما هو المستشفى الذي يجب أن اختبر فيه فيروس كورونا».

وواصل «الوطن» خلال تلك الفترة مع أكثر من عشرين صديق مقرب من رولا في بريطانيا، الذين فشلوا جميعا في الوصول لها، غير أن بعضهم اكد، أنها ربما تكون قد توفيت في الموجة الأولى للفيروس، وتم دفنها في مقابر للمجهولين هناك، نظرا لبشاعة الفيروس في شهر مارس الماضي، ورغم محاولات الأصدقاء في البحث في المستشفيات بمقاطعة أوكسفورد إلا أنهم فشلوا في إيجاد اسمها.

الجالية المصرية

وبدأ «الوطن» رحلة بحثه لحل ذلك اللغز، من خلال الجالية المصرية في لندن، بعد أن تواصلنا مع أكثر من شخصية هامة منهم، وعلى أثرها قاموا ببحث ميداني في المنطقة، وتقدموا ببلاغين في أحد أقسام الشرطة الإنجليزية باسم رولا الرباعي وتاريخ ميلادها، ولكن للأسف رفضت الشرطة التحرك في البحث دون تواجد أحد من أفراد أسرتها للتأكيد على اختفائها.

ظهور شقيقها

وبعد يومين من تحرير المحاضر، تواصل طارق محمود شقيق الفنانة رولا محمود مع «الوطن»، في أول ظهور له، وفجر مفاجأة كبرى بأن رولا حية ترزق، ولم تمت مثلما أشاع أصدقائها وشُفيت تماما من فيروس كورونا ولكنها مختفية.

وواصل شقيق رولا، مفاجآته، إذ أكد انقطاع الاتصالات بينهما من منتصف شهر ديسمبر الماضي حينما أبلغته بطلب عودتها للقاهرة، وقال في تصريح لـ«الوطن»: «رولا ملهاش في الدنيا غيري أنا وأمي، وهقلب الدنيا لغاية ما ألاقيها».

العودة للحياة

وعادت المفاجآت تنفجر من جديد، بعد أن تواصل شقيق رولا مرة أخرى مع «الوطن» ولكن بشكل مقتضب. وأكد في تصريح خاص على أن رولا تواصلت معه خلال الساعات الماضية، مؤكدا على أنها في صحة جيدة، وتنتظر الوقت المناسب لكي تظهر فيه، طالبا من الإعلام عدم تداول أي معلومات مغلوطة حول وفاتها.