تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

أعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال على مستوى المحافظة، مؤكدا على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية علي الرابط التالي لمعرفة النتيجة:

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

كما نوه توجيه عام رياض الأطفال والتنسيق الإلكتروني إلى أنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.

كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل و قبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.