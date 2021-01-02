رئيس التحرير

محمود مسلم

تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

كتب:

وائل فايز
06:31 م | السبت 02 يناير 2021
فصول لرياض الأطفال

فصول لرياض الأطفال

أعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال على مستوى المحافظة، مؤكدا على أولياء الأمور تتبع الموقع الإلكتروني للمديرية علي الرابط التالي لمعرفة النتيجة:

http://www.cairogovresults.com/Kindergarten/Index

كما نوه توجيه عام رياض الأطفال والتنسيق الإلكتروني إلى أنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية تتبع الموقع لتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.

كما ناشد التنسيق الإلكتروني أولياء الأمور تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل و قبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.

اقرأ المزيد:

إطلاق حملة تطعيم ضد الديدان المعوية لطلاب رياض الأطفال بالجيزة

في 8 خطوات.. قواعد تنظيم رياض الأطفال داخل المدارس تزامنا مع كورونا

القليوبية:5 أيام للدراسة بالأسبوع من رياض الأطفال للصف الثالث الإعدادي

مصادر بـ"التعليم" تفسر سبب زيادة مصروفات رياض الأطفال عن الإعدادية