القليوبية:5 أيام للدراسة بالأسبوع من رياض الأطفال للصف الثالث الإعدادي

أعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحديد فترة الدراسة من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بواقع 5 أيام فى الأسبوع للمرحلة من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإعدادي.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، أن مديرية التربية والتعليم حددت الدراسة بيومين فقط فى الأسبوع للمرحلة الثانوية، فيما لم يتم تحديد مواعيد وفترة الدراسة لمدارس الدبلومات الفنية، ومن المقرر حسم موقفها غدا الأربعاء على الحد الأقصى.

فيما أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ضرورة الانتهاء من كافة الصيانات التى تتم داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشددًا على دهان الأسوار في جميع المدارس، وعدم كتابة أي عبارات دعائية للانتخابات أو كتابة إعلانات للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية عليها.

وشدد "عجلان"، على جميع مديرى الإدارات بالتنبيه على مديرى المدارس بدهان كل الأسوار لإزالة أى عبارات دعائية مكتوبة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وحضره عاطف سلامة وكيل المديرية، ومديرى الإدارات ومديرين العموم والوكلاء لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد.

وقال "عجلان"، إن جميع المدارس عليها توثيق أول يوم دراسي بالصوت والصورة، على أن تكون كلمة الصباح فى الطابور عن نصر أكتوبر والعبور العظيم، منوهًا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية فى المدارس لدهان الأسوار والفصول.

وفي وقت سابق، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم اطلاق حملات على المراكز التعليمية منذ شهر مارس الماضي حتى الآن، ما أسفر عن غلق وتشميع ما يقرب من 379 مركزًا تعليميًا، منها 15 بمدينة بنها، و9 بالخانكة، و28 بشبرا الخيمة، والتى تم حصرها من خلال مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع الوحدات المحلية.