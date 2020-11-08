إطلاق حملة تطعيم ضد الديدان المعوية لطلاب رياض الأطفال بالجيزة

تطلق محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالي، بجميع المدراس على مستوى المحافظة، لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.

وقال المحافظ، إن مديرية الصحة، بدأت اليوم الأحد، تنفيذ الحملة القومية لتطعيم تلاميذ المدارس ضد الأمراض السارية والديدان المعوية، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، وتستهدف مليونا و423 ألفا من طلاب رياض الأطفال، بالحضانات الملحقة بالمدارس الحكومية وطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في جميع المناطق بمحافظة الجيزة.

تذليل أي عقبات أمام الفرق الطبية

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات المختصة، بتذليل أي عقبات أمام الفرق الطبية، لتسهيل عملهم وتحقيق الاستفادة القصوى لطلاب المدارس.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن الفرق الطبية ستمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة، وهي عبارة عن قرص من عقار "ميبندازول" سهل الذوبان بالفم وله طعم مقبول، حيث يقضي هذا العلاج على الديدان الدبوسية والاسكارس التي تصيب الأطفال في هذه المرحلة العمرية، مشيراً إلى أن فرق التثقيف الصحي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتوعية بالحملة إلى جانب التوعية بأهمية النظافة الشخصية ونظافة مصدر الطعام

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت في 9 يونيو الماضي، حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مستهدفة مواليد 2016، بداية من 1 يناير 2016، حتى 22 مارس 2018.