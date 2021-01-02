بدل فاقد أو تالف أو ضم أفراد.. خدمات «التموين» عبر بوابة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية، «بوابة مصر الرقمية» لتقديم خدمات حكومية بشكل رقمي، مثل تراخيص القيادة والسيارات والتوثيق والبريد وخدمات رفع الدعاوى واستخراج وتجديد بطاقات التموين، توفيرًا للجهد وحفاظًا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

وتُتيح لك خدمات التموين على مصر الرقمية إصدار بطاقة تموين واستخراج بدل تالف وبدل فاقد، دون انتظار ومن أي مكان وفي أي وقت، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

إصدار بطاقة تموين جديدة

وتشير البوابة إلى أنّ الحد الأقصى للمستفيدين 4 أفراد بما فيهم مقدم الطلب، ويمكن استخراجها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- اختر المحافظة التابع لها البدال وإدارته التموينية.

- سيتم عرض أكثر من بدال وفقًا للبيانات التي أدخلتها.

- اختر البدال الذي تريده.

- يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية، ثم اضغط التالي.

- ادخل عنوات الاستلام بالتفصيل، أو اختر المكتب الأقرب لعنوانك.

- بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع ثم اضغط على «سداد».

شروط استخراج البطاقة:

- يجب ألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد من التموين.

- يجب أن يكون مقدم الطلب من ضمن فئات الاستحقاق لإصدار بطاقة تموينية جديدة.

- يمكن للمواطن إضافة أربعة أعضاء فقط على البطاقة.

- يمكن إضافة أفراد الأسرة النووية الأحياء فقط وغير الموجودين على بطاقات أخرى.

إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين

- تعرض جميع بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا، اضغط على «التالي» لإصدار بدل فاقد لبطاقتك.

- بعد ذلك يتم عرض البيانات التي أدخلتها مسبقًا لتعديل أي منها، يمكنك الضغط على «التعديل» أو اضغط على «التالي».

- ادخل عنوات الاستلام بالتفصيل، أو اختر المكتب الأقرب لعنوانك.

- بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع ثم اضغط على «سداد».

شروط استخراج بدل فاقد البطاقة التموينية:

- يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

- مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» المؤهل لطلب الخدمة.

إصدار بدل تالف لبطاقة تموين

- تعرض جميع بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا، اضغط على «التالي» لإصدار بدل تالف لبطاقتك.

- ادخل عنوات الاستلام بالتفصيل، أو اختر المكتب الأقرب لعنوانك.

- بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع ثم اضغط على «سداد».

شروط استخراج بدل تالف البطاقة التموينية:

- يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

- مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» المؤهل لطلب الخدمة.

تفعيل بطاقة تموين

- تعرض جميع بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا، اضغط على «التالي» للاستمرار.

- سيتم إرسال كود تفعيل بطاقتك التموينية على هاتفك لتتم عملية التفعيل بنجاح.

شروط تفعيل البطاقة:

- مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» المؤهل لطلب الخدمة.

- يجب أن تكون البطاقة قد سُلمت للمواطن.

فصل اجتماعي

- تعرض جميع بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا، اضغط على «التالي» للاستمرار.

- بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على «التالي».

- ادخل عنوات الاستلام بالتفصيل، أو اختر المكتب الأقرب لعنوانك.

- بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع ثم اضغط على «سداد».

شروط الفصل الاجتماعي:

- يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

- يجب أن يكون المواطن عضوًا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

ضم أفراد أسرتي

- تعرض جميع بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا، اضغط على «التالي» للاستمرار.

- يمكن إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك، إذ يتم عرض أسماء الأفراد الذين اخترتهم لتعديل أي منهم، ثم اضغط على «التالي» لتأكيد البيانات.

- بعد ذلك يظهر لك رسالة هل أنت متأكد أنك تريد فصل مواطنة مصرية من بطاقتك التموينية الحالية وإضافته إلى بطاقتك؟، قم بالضغط على «استمرار».

- بعد ذلك تظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.

شروط ضم أفراد أسرتك:

- يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

- مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» المؤهل لطلب الخدمة.

- لا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى.

- يمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن، على ألا يكون أي منهم رب أسرة.

نقل من محافظة إلى أخرى

- تعرض جميع بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا، اضغط على «التالي» للاستمرار.

- اختر المحافظة الجديدة من قائمة «المحافظة»، وحدد الإدارة التموينية ومكتب التموين، واختر البدّال الذي تريده ثم اضغط على التالي.

- بعد ذلك تظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.

شروط نقل البطاقة من محافظة لأخرى:

- يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

- مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» المؤهل لطلب الخدمة.