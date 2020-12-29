آخرها تقديم شكوى عبر واتساب.. تعرف على خدمات وزارة التموين الإلكترونية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة رقم واتساب جديد، مخصص على جهاز حماية المستهلك، لتلقي شكاوى المواطنين، يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين للمستهلكين، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المعينة.

وتعرض لكم «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، خدمات وزارة التموين الالكترونية، وطرق تقديم الشكاوى الخاصة بالسلع.

خطوات تقديم شكاوى وزارة التموين

وخصصت الوزارة رقم عبر تطبيق الواتساب لتلقي شكاوى المواطنين وهو 01577779999؛ للإبلاغ عن احتكار السلع، ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

بالإضافة إلى عدة طرق لتلقي الشكاوي، منها الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي، من خلال الرقم 19588، ويمكن إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

ويستطيع المستهلكين إرسال الشكوى إلكترونيا، من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، أو بالتوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين، أو 115 في القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

ويمكن إرسال شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك.

خدمات وزارة التموين إلكترونيا

ويمكن الحصول على معظم خدمات وزارة التموين عبر موقع دعم مصر، الذي يقدم عددا من الخدمات، منها:

- تسجيل رقم الهاتف الذكي على الموقع ببطاقة تموينية نشطة.

- سجل موبايلك ببطاقة إصدار جديد.

- إصدار بطاقات بدل تالف أو فاقد.

- استعلام عن موقف إصدار بطاقة بدل تالف.

- إصدار جديد فصل اجتماعي.

- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

- نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى.

إرشادات عند الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا

- يسجل المواطن رقم الموبايل الخاص به للمراجعة، والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات، في فتره لا تقل عن 3 أشهر، ويجب أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

- يوافق المواطن على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة.