تعرف على الخدمات الأكثر طلبا في بوابة مصر الرقمية

تعتبر بوابة مصر الرقمية الخدمات الحكومية، منصة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميّسر وشخصي وحديث، عبر التحول الرقمى للبنية المعلوماتية بمصر، توفيرا للجهد وحفاظا علي سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

وتقدم البوابة خدمات جديدة يتم إضافتها على الصفحة الرسمية لهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، كما توفر البوابة إمكانية تحميل التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد فى الوقت الحالى والآيفون فى القريب العاجل، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومى ورقم المحمول، والذى يجب أن يكون مسجلاً باسمك، وتقوم البوابة بوضع فيديو شارح لكل خدمة، وتضم البوابة عددا من الخدمات هي، رخصي ومركباتي، والتوثيق، والتموين، المحاكم، وذكرت البوابة أن الخدمات الأكثر طلبا على بوابة مصر الرقمية، هي:

- تفعيل بطاقة التموين بفيديو شارح لها

- استعلام عن سريان محرر مميكن

- إصدار بدل تالف لبطاقة التموين

وتعتبر بوابة مصر الرقمية هى منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها فى عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية، والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر، كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.

وأكد موقع بوابة مصر الرقمية أنه يستطيع المواطن من خلاله أن يقضي معاملاته الحكومية من مكان واحد عبر الموقع.