«دفع الفواتير وغرامات الرخص».. تعرف على خدمات بوابة مصر الرقمية

تقوم بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة، بعرض أكثر الأسئلة والأجوبة المتكررة التى قد يحتاجها المواطن، في استخراج الأوراق الحكومية عن طريق الإنترنت وتوفير للوقت وحماية من فيروس كورونا ويرصد التقرير التالي أهم الأسئلة وأجوبتها:

* هل تُقدَم خدمات مصر الرقمية مجاناً؟

- إنشاء حساب مجاني على مصر الرقمية، وكذلك بعض الخدمات الأخرى. يمكنك معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على «الشروط والأحكام» الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

* ما هى طريقة الوصول للخدمات؟

- فهناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع. يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع. إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

* هل يجب تواجدى فى الجهة الحكومية لطلب الخدمة؟

- إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصى فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات. يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام» قبل البدء فى طلب الخدمة.

* كم يُستغرق من الوقت لاستكمال الخدمات؟

- قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة. يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية او الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

* ما هى المستندات المطلوبة عادةً؟

- الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدفنا فى بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها. يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام» قبل البدء فى طلب الخدمة.

* ما هى بوابة مصر الرقمية؟

- مصر الرقمية تتكون من موقع وتطبيق هاتفى لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

* ما هى الجهة المسؤولة عن تطوير وتشغيل البوابة؟

- وزارة الاتصالات بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات تقوم بتطوير وتشغيل البوابة، تحت إشراف الرقابة الإدارية.

* هل تستخدم البوابة لديكم خاصية لزيادة الأمان على الشبكة؟

- نعم، نحن نطبق معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة بياناتكم الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها. ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى «HTTPS».

* هل تصميم البوابة يعمل مع كل الأجهزة؟

- تم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.

* هل المعلومات المنشورة على هذه البوابة محدثَّة؟

- نعم، جميع المعلومات المنشورة على البوابة يتم تحديثها بصورة متواصلة. مع إضافة تاريخ آخر تحديث فى الجزء الأسفل من الصفحة.

* هل أحتاج إلى تسجيل الدخول للوصول إلى الخدمات المقدمة على هذا الموقع؟

- لاستخدام البوابة والاستمتاع بخدماتها المختلفة تحتاج لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

* هل يوجد على الموقع خاصية بحث؟

- نعم، خاصية البحث موجودة فى القائمة فى الجزء الأعلى على اليسار من كل صفحة.

* هل تحتوى البوابة على قسم مساعدة أو أسئلة مساعدة؟

- نعم، يوجد هناك قسم للمساعدة وقسم للأسئلة الشائعة.

* هل تحتوى البوابة على حسابات التواصل الاجتماعى؟

- نعم، وتوجد فى أعلى الصفحة Facebook وTwitter وYouTube وInstagram.

* ما هى سياسة الخصوصية للبوابة؟

- تستطيع أن تعرف سياسة الخصوصية من خلال هذا الرابط سياسة الخصوصية

* ما هى اللغات المتوفرة على البوابة؟

- تقدم هذه البوابة الخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة العربية هى المتاحة فقط الآن.

* هل يوجد مراكز خدمة أم يتوجب الدخول للموقع الإلكترونى فقط؟

- يتم توفير إمكانية الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكترونى أو التطبيق الذكى أو زيارة مراكز وفروع الخدمة أو الإتصال بمركز المساعدة فى جميع أنحاء الجمهورية.

* هل يمكننى سداد غرامات أو فواتير عن طريق مصر الرقمية؟

- سيتم إتاحة تسديد كافة الفواتير والغرامات والمستحقات خلال الفترة القادمة ولكن حالياً يمكنك تسديد التالى: غرامات الرخص.