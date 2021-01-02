الشرطة ليست ذئاب بشرية.. وحيد حامد يتحدث عن فيلم «اللعب مع الكبار»

عرض الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، لقاء مُسجل مع السيناريست الراحل وحيد حامد منذ عام 2007، حيث تحدث في هذا اللقاء عن فيلم «اللعب مع الكبار» من بطولة الفنان عادل إمام وحسين فهمي، وكشف فيه عن الاتهامات التي وجهت له بتجميل وتلميع جهاز أمن الدولة، موضحًا أنه لو كان يقصد من هذا العمل تجميل وجه الشرطة لم يكن ليكتب في الثمانينيات فيلم «ملف في الأداب»، والذي أدان التصرفات التي تخرج عن القانون ويمارسها بعض ضباط الشرطة.

وزارة الداخلية اعترضت على فيلم «ملف في الأداب» قبل عرضه

وأضاف «حامد»، خلال اللقاء المسجل، أن وزارة الداخلية وخاصة المسؤولين في المباحث الجنائية اعترضوا على فيلم «ملف في الأداب» قبل عرضه، حيث أن السيناريوهات كانت تذهب أولا لجهاز وزارة الداخلية، كي تحصل على الأقل على تصريح تصوير في الشوارع ووقتها اعترضوا على عرض الفيلم، «كان وقتها ممنوع عرض أي رشوة لعسكري مرور ولو بربع جنية، وكان نص التعليمات هو عدم الإساءة لرجل الشرطة ومع هذا طلعت ضابط الشرطة صلاح السعدني مدان ويلفق القضايا وكل شيء، دي مسألة سابقة جدًا».

الداخلية غضبت مني بشكل كبير بعد مشهد التعذيب في «عمارة يعقوبيان»

وأوضح السيناريست الراحل، أن وزارة الداخلية كانت شديدة الغضب منه بعد مشهد التعذيب في فيلم «عمارة يعقوبيان»، ولكن الفترة الزمنية التي خرج فيها فيلم «اللعب مع الكبار» كانت مختلفة، وخرج خصوم الشرطة في هذا الوقت واتهموه بأنه يجمل وزارة الداخلية ويكتب لحساب الشرطة، لكنه كان له رأي آخر، فهو يرى مؤسسة وزارة الداخلية مثلها مثل أي جهاز في الدولة بها الصالح وبها الطالح، مؤكدًا أن الناقد الكبير محمد الرفاعي كتب «اللعب مع البوليس» لينتقد فيلم «اللعب مع الكبار».

انشغلت بقضية التنوير ولازم أكون صادق فيما أقدمه

وأشار، إلى أنه بعد فترة قصيرة وجد لـ محمد الرفاعي مقالا يمتدح فيه رجال الشرطة بسبب تبرع ضابط شاب بالدم عندما وقع في حادث طريق وكانت معه زوجته ووالدتها، موضحًا أن الشرطة ليسوا ذئاب بشرية على طول الخط، فهناك من ينقذ مريض بالتبرع بالدم وهناك من يستشهد في محاربة الإرهاب، «أنا مشغول بقضية التنوير لازم أكون صادق مع نفسي وصادق فيما أقدمه».

وغيب الموت صباح اليوم السيناريست وحيد حامد عن عمر ناهز الـ 77 عاما.