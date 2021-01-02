وحيد حامد في حوار قديم: لم أسع طول عمري للسلطة وفضلت «حضن الناس»

قال السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، إنه طوال عمره لم يسعَ للتقرب من السلطة، وفضل الاحتماء بالجمهور، وفي عصر مبارك كتب العديد من الأفلام التي أكدت على أهمية الاحتماء بالناس وليس السلطة، مثلما حدث في «الإرهاب والكباب».

وأعاد الإعلامي والكاتب الدكتور خالد منتصر لقاء مسجلا له مع الكاتب الراحل وحيد حامد، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا، وهو لقاء قديم ببرنامج يحمل اسم "خارج النص"، كان قد نشره خالد منتصر على قناة اليوتيوب الخاصة به عام 2015.

مبدأي كان ارمي نفسك في حضن الناس

وأكد الكاتب الراحل وحيد حامد للدكتور خالد منتصر في حوارهما المسجل أنه كان يرى دائما أن الجمهور أهم بكثير من السلطة وأن التقرب للجمهور أهم من التقرب للسلطة، قائلا: "فيه ما هو أفضل من السلطة بكثير جدا، وإذا اترميت في حضنه فأنت آمن ولا تخشى على نفسك.. ارمي نفسك في حضن الناس وإنت تستريح، وده المبدأ بتاعي، وأعتقد أني عبرت عن ده في أكثر من فيلم ليا في نهايات أفلامي، زي نهاية فيلم الإرهاب والكباب لما البطل احتمى بالناس، ونهاية فيلم المنسي لما عادل إمام احتمى بالناس، وزي فيلم النوم في العسل لما عادل إمام احتمي في الناس.. صعب جدا أن الكاتب ميكونش مؤمن بحاجة بيعبر عنها».

من يرتمي بأحضان السلطة عليه أن يدفع الثمن

وأضاف الكاتب الراحل وحيد حامد في حواره آنذاك: "من يرتمي بأحضان السلطة عليه أن يدفع الثمن.. والحمد لله إنه السينما في مجملها إنتاج قطاع خاص ولا يستطيع أحد التدخل بها، ومهمة الكاتب والمبدع بشكل عام أن يدافع عن رؤيته وفكرته"، نافيا تقيده في أعماله التلفزيونية وتقيد حريته عن الذي يقدمه بالسينما، فهو يرى أن السلطة ليس لها دخل في ذلك، بل هناك رقيب داخلي من الكاتب لأن السينما بها مساحة حرية أكبر لأنه من يذهب إليها يكون باختياره ويدفع ثمن التذكرة، ولكن التلفزيون موجود أساسي في البيت وفرد من أفراد الأسرة ولازم يكون في حذر في التعامل".

عدم إقامة عزاء استجابة لقرارات الحكومة بسبب كورونا

ودُفن جثمان الراحل وحيد حامد داخل مقابر الأسرة، وتولى نجله المخرج مروان حامد والفنان أحمد حلمي والإعلامي محمود سعد دفنه، بحضور كوكبة من نجوم الفن الذين حرصوا علي توديع الكاتب الكبير إلى مثواه الأخير، وقرر المخرج مروان حامد علي عدم إقامة عزاء لوالده استجابة لقرارات الحكومة بعدم تشغيل دور المناسبات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر الاكتفاء بالعزاء في والده عند المقابر.