إلهام شاهين عن الراحل وحيد حامد: كان بوصلة لكل أجيال الفنانين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن السيناريست وحيد حامد، لم يكن مجرد كاتبًا، لكنه شكل ثقافة جيل بأكمله، كما تعلمت منه كثيرًا فنيًا وعلى مستوى الحياة، ولفتت إلى أنه كان فيلسوفا في فكره، وإنها تعتبر نفسها تلميذة له، «أول فيلم شاركت فيه كان الهلفوت، وكان كاتبه، وشجعني كثيرًا، ووقف بجانبي، وكان نقلة في حياتي، وتعلمت منه أشياء كثيرة، واليوم فقدنا السند، لأنه كان يدعمنا في أي قضية نطرحها، فقد كانت لديه الحكمة لتوصيل صوتنا والتعبير عنا».

لم نقابل شخصًا مثله.. وكان بوصلة لكل الأجيال

وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة DMC، «لم نقابل أي شخص زيه، واليوم نحن في الوسط الفني ليس لدينا الشخص الذي يقدم لنا الدعم مثلما كان يفعل».

وتابعت، «تعامل مع كل الأجيال بكل تقدير وكان بوصلة لهم، ولم يتحيز لأجيال بعينها دون الأخرى، فقد كتب لكل الأعمار والأجيال، ولذلك فإننا نعتبره أنه معلمنا.. فقد كان أستاذا بمعنى الكلمة، وتعلمت منه وكن كتاباته وآرائه وجلساتنا معه، وكل الأجيال حضرت جنازته اليوم، فقد حضر أحمد حلمي ومنى زكي وعزت العلايلي، لأننا فقدنا قيمة كبيرة في الوسط الفني».

وأشارت، إلى أن فيلمها «سوق المتعة» كان فلسفيًا ويحتاج إلى قراءة ما بين السطور، لأنه يطرح معانٍ كثيرة، إذ ناقش معنى الحرية وخطورة عدم التحلي به وتأثير عدم وجودها في حياة الإنسان عليه: «ناقش معانٍ راقية فيها سمو شديد بالنسبة إلى ماهية الأخلاقيات والسمو في التعامل وكيف يعيش الإنسان حياته بشكل طبيعي، وهو من الأفلام المهمة جدًا في تاريخ مصر، وكان وحيد حامد عبقريًا في تقديم فكرته، أما فاروق الفيشاوي فقد شارك في مشهد أو مشهدين وكانا من أفضل ما قدمه في تاريخه لأنه ممثل قوي».