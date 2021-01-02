«المتحدة» تنعى الراحل وحيد حامد وتتشارك أعماله على قنواتها

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي بخالص الحزن والأسي الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، صاحب القلم الوطني، والذي قدّم أعمالا مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم «المتحدة»، أن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير على خرائط قنوات أون دراما و«دي أم سي دراما» لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال الراحل وحيد حامد مثل الجماعة، أما قناة الحياة مسلسلات «دراما» بدأت اذاعة افلام الراحل علي مدار اليوم،تخليدًا لأعماله الرائعة.