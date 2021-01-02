مصدر أمني: لا استثناءات في تطبيق الغرامة على مخالفي قرار الكمامة

حذر مصدر أمني من عدم الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، مؤكدًا عدم وجود استثناءات في قرار تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة ، في اطار سلسلة الاجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال المصدر إنه سيتم تطبيق القرار بصرامة على جميع المواطنين محذرا من التهاون في ارتداء الكمامة الطبية لأن الشرطة سوف تطبق القرار بحسم، ومن يخالف سيتم توقيع العقوبة عليه وتحرير مخالفة له يدفعها بشكل فوري، واذا امتنع عن الدفع سيتم إحالته للنيابة.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية استعدت لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بدءً من صباح غدًا الأحد حيث تم نشرضباط وضابطات وافراد شرطة سرية فى القطارات وعلى الارصفة وفى محطات مترو الانفاق وعلى أرصفتها وداخل العربات للتأكد من التزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة .

نشر الشرطة فى المواقف

وأوضح المصدر أنه سيتم نشر أفراد شرطة فى مواقف الأقاليم ومواقف السرفيس ومحطات الركاب فى جميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزم جميع المواطنين بالقرار كما سيتم الدفع بعناصر من الشرطة النسائية فى عربات السيدات بمترو الأنفاق، كما سيتواجد أفراد من الشرطة على بوابات المحطات ومداخل ومخارج المترو، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا عمل أكمنة وارتكازات أمنية على كافة الطرق الداخلية بالمحافظات والطرق الرابطة بين المحافظات والمدن للتأكد من التزام مستقلي وسائل النقل الجماعي بقرار اتداء الكمامة الطبية.

غرامة 150 جنيه

وتابع المصدر أن المخالف سيتم توقيع غرامة عليه تصل إلى 150 جنيها، يدفعها لمأمور الضبط بشكل فوري ثم يحصل على إيصال وفي حال الامتناع عن الدفع يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي تتولى التحقيق مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون والالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.