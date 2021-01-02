تبدأ غدا.. تعرف على ضوابط تنفيذ «غرامة الكمامة»

تبدأ غدًا الأحد الموافق 3 يناير الحكومة المصرية تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وهي ارتداء الكمامة، ويأتي هذا بعد زيادة الإصابات في مصر، لتتخطي الألف إصابة يوميًا، وانتشار الأخبار عبر تحور الفيروس لأنواع خطيرة، الأمر الذي يتطلب ضرورة تشديد التدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأصدرت الحكومة المصرية قرار بتطبيق قرار الغرامة الفورية على المخالفين الإجراءات الاحترازية، وتم استثناء فئة وحيدة من هذا القرار، والتي تستعرض «الوطن» تلك الفئة في التقرير التالي ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

الفئة المستثناه من ارتداء الكمامة

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك فئة واحدة فقط هي غير الملزمة بارتداء الكمامة، وتحصيل الغرامة الفورية، وتلك الفئة هم سائقي السيارات الخاصة.

الغرامة الفورية عدم ارتداء الكمامة

ويبدأ من الغد تطبيق الغرامة الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامة، في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل.

50 جنيها للتصالح الفوري

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن هناك 3 مستويات من المبالغ المالية المُحصلة للغرامة سيتم تفعيلها، لافتاً إلى أن التطبيق المُتدرج لـقيمة الغرامات تتفق مع صحيح ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية بشأن المخالفات والجرائم التي تُقر عليها عقوبة الغرامة.

وأضاف المصدر، أنه بحسب القرار، فيجوز للمواطن المُخالف لدى توجه مأمور الضبط القضائي له أن يطلب التصالح الفوري مقابل دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء حدد الحد الأقصى للجريمة بقيمة 150 جنيها، أي أن ثلث تلك القيمة 50 جنيها.

والأمر لا يقتصر على ارتداء الكمامة فقط، بل إن المنشآت غير الملتزمة ستتعرض للعقوبة أصلا، مثل عدم الالتزام بالسعة الاستعابية وهي 50% من طاقة المكان، أو تقديم الشيشية، فسيتم تغريم صاحب المكان غرامة فورية 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشآة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.