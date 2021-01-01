موظفو «المترو والسكة الحديد» يطبقون غرامة عدم ارتداء الكمامة.. الأحد

استعد موظفو وقيادات هيئة السكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لتطبيق الضبطية القضائية، فيما يتعلق بجريمة عدم ارتداء الكمامات، بدءًا من الأحد المقبل، وفقا لحق الضبطية القضائية التي حصلوا عليها بموجب قرار وزير العدل الصادر الأربعاء الماضي.

وكان وزير العدل، قد أصدر قرارا رقم (9452) لسنة 2020، الذي حدد وظيفة مأموري الضبط القضائي في 21 وزارة و6 جهات؛ بشأن ضبطهم جريمة عدام ارتداء الكمامات.

وتحدث مصدر بوزارة العدل في وقت سابق لـ«الوطن»، قائلا: إنه أصبح من حق الموظفين في السكة الحديد ومرفق المترو، حق تحرير المخالفة، وكذلك الموظفين في مواقف النقل الجماعية؛ للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات، وفي حال عدم ارتدائها سيحرر إيصال مخالفة، وستكون الأخيرة متدرجة ما بين الحد الأدني 50 جنيها والأقصى 150 جنيها، وتقدير المبلغ في المخالفة ممنوح لمأمور الضبط القضائي.

الحكومة تحدد أماكن مُلزمة لارتداء الكمامات

ووفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، أصبحت الكمامة مُلزمة في جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، والوزارات الحكومية، والأماكن التي تقدم خدمات للمواطنين، والسينمات والمسارح والمولات، والمراكز الثقافية والمحال ودور العبادة.

استمرار تصاعد إصابات فيروس كورونا

ولليوم التاسع على التوالي، كسرت مصر حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا؛ إذ سجلت أرقام وزارة الصحة 1418 حالة جديدة بشأن إصابات يوم الخميس، في ظل تحذيرات حكومية من تصاعد أرقام الإصابات خلال يناير الجاري.

وقبل يومين، تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أنه من الصعب تحديد هل وصلت مصر لذورة إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا في الوقت الحالي من عدمه، خاصة أن الذروة يحدد وقتها بعد انكسار الإصابات.