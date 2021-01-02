«تنظيم الاتصالات»: 51 شكوى ضد شركات المحمول بسبب خدمات القيمة المضافة

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك خدمات أساسية الجميع مشترك فيها مثل خدمات المكالمات والإنترنت، وهناك خدمات القيمة المضافة التي تقدم خدمات ترفيهية وإخبارية ورياضية ومسابقات وألعاب إلكترونية، موضحا أن بها مشكلات كثيرة اشتكى العملاء منها، وهو ما دفع الجهاز إلى إلزام شركات المحمول وشركات القيمة المضافة بأن تطلق رسالة دعائية قبل الاشتراك فيها، على أن تشمل هذه الرسالة الخدمة وسعرها.

كود إلغاء الخدمة من شروط تقديمها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة DMC: «عند الاشتراك في هذه الخدمة ستصله رسالة بالخصم الذي يتم يوميًا أو أسبوعيًا، كما يجب أن ترسل الشركة مقدمة الخدمة كودًا مجانيًا يمكّن المشتركين من إلغاء الخدمة».

وتابع رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن الجهاز تلقى 51 شكوى في آخر 3 أشهر، إذ كان جزءً منها يخص مشاركة المشتركين دون علمهم وبالتالي استطاع الجهاز إعادة ربع مليون جنيه خاصة بهذا الأمر: «أسلوب عملنا تغير، ولم نصبح قاصرين على التعامل مع الشكاوى فقط، بل إننا نضع قواعد لكي لا تكون هناك شكوى، ورأينا ان الحل هو وجود كود موحد 155 وهذا الرقم هو كول سنتر الجهاز، أما كود #155* فهو موحد لكل خدمات القيمة المضافة، ومن خلاله يستطيع العميل الاستعلام عن الخدمات الإضافية المشتركة فيه ويمكنه إلغاءها من خلاله».