أمين «مستقبل وطن» ناعيا وحيد حامد: أعماله حائط صد ضد التطرف

نعى النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، عقب مسيرة ناجحة في العمل الفني من خلال تقديمه العديد من الأعمال الفنية الرائعة، قائلًا: «الراحل وحيد حامد كان واحدًا من أهم رواد ومبدعي كتابة وصناعة الدراما والسينما المصرية، فقد امتلك مهارات جعلت منه شخصيةً مجتمعيةً وأدبيةً جديرة بالاحترام والتقدير».

تجسيد حقيقي لفن محترم

وأكد النائب الأول لحزب مستقبل وطن، على الفن المحترم الذي ظل يقدمه الكاتب الراحل وحيد حامد طوال سنوات العمل الفني، قائلًا: «سينما ودراما وحيد وحيد العظيمة تجسيد حقيقي لفن محترم ومتميز يحمل رسالة وطنية ومجتمعية، شملت معالجةً حقيقية لمشاكل وظواهر وقضايا وطنية».

ولفت «رشاد»، إلى أهمية السينما التي قدمها السيناريست الراحل وحيد حامد، كقوة ناعمة تعكس المستوى الفني والحضاري لمصر، موضحًا أن الراحل اخترق بموهبته وشجاعته وأعماله تابوهات لم يجرؤ أحد الاقتراب منها، حيث شكّل وجدان أجيال كثيرة من المصريين من خلال براعة التجسيد، كما عظّم دور السينما كقوة ناعمة تعكس المستوى الفني والحضاري للدولة المصرية.

حائط صد ضد الأفكار المتطرفة

وتناول في نعيه للكاتب الكبير الراحل، رؤيته الثاقبة ومناهضته للتطرف، «وحيد حامد جعل من أعماله حائط صد ضد الأفكار المتطرفة ولكل محاولات تجريف المجتمع فكريًا ودينيًا ومجتمعيًا»، مختتمًا: «رحم الله الأستاذ والسيناريست المبدع والأديب المتميز وحيد حامد، وأسكنه فسيح جناته».

وظل وحيد حامد طوال مسيرته الفنية يقدم الكثير من الأعمال الفنية الرائعة، حيث أبدع في العديد من الموضوعات التي تناولت فكر الجماعات المتطرفة ومحاولتهم الدائمة لتحقيق مصالحهم الشخصية من أجل الوصول إلى السلطة.