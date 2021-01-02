«الوزراء»: التحصيل الفوري لغرامات «الكمامة» يبدأ غدا وفق آلية محددة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كافة القرارات التي صُدرت من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تم تطبيقها بالفعل فور صدورها، ولكن ما سيحدث غدا هو شيء واحد يكمن في آليه التحصيل الفوري لغرامة عدم ارتداء الكمامة، أما القرارات الخاصة بإغلاق دور المناسبات وعدم إقامة أي احتفالات سواء في راس السنة أو غيرها مُطبقة منذ صدورها أي منذ أسبوع.

آليه التحصيل الفوري لغرامات عدم ارتداء الكمامة ستطبق غدًا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن آلية التحصيل الفوري للغرامات هي من ستطبق غدًا، وسيتم تغريم كل من يضبط بدون ارتداء الكمامة في الأمكان التي تضمنها قرار مجلس الوزراء متمثلة في أي مكان مغلق أو أي منشأة حكومية أو البنوك والسينمات والمسارح، وكذلك وسائل المواصلات والنقل الجماعي سيتم تغريمه 50 جنيها.

الشرطة المدنية وفئات محددة لديها ضبطية قضائية ستقوم بالتحصيل

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن من سيقوم على تنفيذ هذه الآلية هي سلطات الشرطة المدنية في الأساس، لكن صُدر قرار من وزير العدل المستشار عمرو مروان بتحديد أشخاص في كل جهة حكومية وكل مكان من الأماكن التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، الذين لهم حق الضبطية القضائية، وهم من سيتولوا التنفيذ في المنشآت الحكومية ودواوين عام الوزارات وفي المرور على المنشأت كالسينمات وغيرها من الأماكن.

إيصال بالدفع مختوم

وتابع: «هيتم تحصيل بموجب إيصال 50 جنيها هيحصل على إيصال رسمي مختوم محطوط فيه اسمه أنه دفع مبلغ الغرامة».