عضو «العليا للفيروسات»: لقاح «أكسفورد» الأقرب إلى مصر

أشاد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه لعلمية اختيار وشراء أفضل انواع اللقاحات، وتشديده على توفيرها في أسرع وقت، ومنحها للفئات الأولى بها، سواء من الأطقم الطبية أو أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، ومتابعته الدورية لهذا الملف.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 4 لقاحات حتى الآن تم اعتمادها وهي اللقاح الروسي والصيني ولقاح فايزر ولقاح إكسفورد، مشيرا إلى أن لقاح «إكسفورد» هو الأقرب إلى مصر، وذلك لأن هناك محادثات تمت قبل ذلك، وتمت الموافقة عليه من السلطات الصحية الإنجليزية وبدأوا في استخدامه في انجلترا وهو أقرب اللقاحات لتوفيره في مصر، ثم بعد ذلك اللقاح الروسي نظرا لإجراء عدد من التجارب الإكلينيكة عليه، وتمت أيضا محادثات لإجراء التجارب الإكلينيكة عليه في مصر، ومحادثات لتصنيعه في إحدى شركات الأدوية في مصر.

أما لقاح فايزر، فأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه تمت محادثات لإمكانية إحضاره لمصر لاحقا، موضحا أنه من خلال التواصل مع شركات المنتج للقاحات، سيتم منح الخبرة لمصر خاصة وأنه يمكن تصنيعه في مصر في هيئة المصل واللقاح، وكذلك إحدى شركات الدواء الوطنية.

وتابع وزير الصحة الأسبق، أن توفير الدعم النقدي من صندوق «تحيا مصر» لإحضار اللقاحات، سيمنح الفرصة للوزارة وهيئة الشراء الموحد لأن تتفاوض بشكل أكبر وأكثر جدية مع التحالف الدولي للقاحات ومع الشركات المنتجة للقاحات لإحضارها في اقرب وقت، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مصر تواجد أكثر من نواع للقاحات التي تسهم في مجابهة المرض وتفشيه.