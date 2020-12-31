8 حالات وفاة لمسنين تلقوا لقاح فايزر.. 2 منهم في دولة الاحتلال

بدأ عدد كبير من دول العالم في تطعيم شعوبهم بلقاح فايزر، حيث أطلقت السلطات الصحية حول العالم حملات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح الشركة الأمريكية، وكانت بريطانيا أولى الدول التي أجازت استخدام اللقاح على أرضها في بداية شهر ديسمبر الجاري، وتبعها مجموعة كبيرة من الدول حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «فايزر» أن فاعلية لقاحها الذي تطوره مع «بيونتيك» الألمانية، تصل لنسبة 95% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبدأت الدول تسجل حالات وفاة بعد تلقي اللقاح.

وفاة 2 في دولة الاحتلال الاسرائيلي بعد تلقيهما اللقاح

سجلت السلطات الصحية في دولة الاحتلال، ثاني حالة وفاة لمسن يبلغ من العمر 88 عاما، وذلك بعد ساعات من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، وأشار الأطباء إلى أن المريض بالفعل كان يعاني من ظروف صحية خطيرة، وحدث ذلك بعد أقل من 48 ساعة على وفاة مسن يبلغ من العمر 75 عاما، كان يعاني من أمراض في القلب، بعد وقت قصير من تلقيه اللقاح.

وشكلت وزارة الصحة الإسرائيلية لجنة للتحقيق في الأمر يرأسها رئيس وحدة الأمان في الوزارة، بينما تتابع السلطات الصحية حملة التطعيم ضد الفيروس في شكلها المعتاد.

6 أشخاص توفوا في التجارب الإكلينكية

ذكر تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنَّ 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طوّرته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة «فايزر» وشركة «بيونتك» الألمانية.

وأفيد في التفاصيل بأنَّ 4 من المتوفين الستة تلقوا عقارًا وهميًا، ولُقح اثنان بالعقار الحقيقي وفقًا لقناة روسيا اليوم.

كما أعلن عن إصابة أحد المشاركين في مجموعة المشاركين في اختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار، فيما أُصيب المتطوع الثاني المتوفي بسكتة قلبية بعد 60 يومًا من الجرعة الثانية.

وتوفي من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين.

ومن بين المتوفين الستة، 3 تجاوزت أعمارهم 55 عامًا، وشارك في المجموع حوالي 38 ألف شخص فوق سن 16 عامًا في هذه الاختبارات.

ويؤخذ لقاح شركة «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد على جرعتين يفرق بينهما 21 يوما، وتم تلقيح عدد كبير من المواطنين به في أنحاء متفرقة من دول العالم.