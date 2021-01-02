«الوزراء»: غرامات فورية على غير الملتزم بالكمامة في الأسواق الشعبية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسواق الشعبية ستكون المكان الوحيد «المفتوح» التي ستطبق فيها الغرامة الفورية لمن لا يرتدي الكمامات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فرغم كون هذه الأسواق الشعبية موجودة في أماكن مفتوحة إلا أنه من الصعب للغاية تحقيق التباعد الاجتماعي بداخلها، «لو حد رايح سوق شعبي في أي محافظة من محافظات الجمهورية يكون لابس كمامة سواء بائع أو مشتري وهناك حملات تفتيش على ذلك وتحصيل غرامات فورية للمخالفين».

الغرامة الفورية بسبب «الكمامة» لن تطبق على المواطنين بالشوارع

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «extra news»، أن المواطن الذي يسير في الشارع لن يطبق عليه الغرامة الفورية، فليس هناك إلزام قانوني للمواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة سوى في الأسواق الشعبية فقط، بينما ملزم المواطن بارتدائها داخل وسائل النقل ووسائل المواصلات والمولات والمحال التجارية فهي من الأماكن اللي تضمنها قرار مجلس الوزراء.

عقوبات على المواطنين والمولات إذا لم يلتزم الزبائن بارتداء الكمامة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك حملات تفتيشية من سلطات انفاذ القانون والمحليات على المولات، وستكون هناك غرامات أو عقوبات على غير ملتزم المتلزمين بالكمامة في المول أو المحل التجاري من المواطنين، وهيكون هناك عقوبات أيضًا في سياق آخر على المولات ذاتها لعدم إلزام الداخلين لها بارتداء الكمامة، فـ المنشآت والأفراد يتم تطبيق العقوبات عليهم.

«الوزراء» تكشف آليه تطبيق الغرامات الفورية على المقاهي والمطاعم

وأوضح «سعد»، أنه سيتم تغريم المطاعم والمقاهي التي تتجاوز السعة القصوى لها عما حدده قرار مجلس الوزراء وهو 50%، «لازم يكون عدد المتواجدين فعليا على طرابيزات داخل المقهي أو المطعم هي 50% من السعة القصوى لهذا المكان إذا ضبط مطعم أو مقهى مخالف يتم تغريمه على الفور 4 آلاف جنيه، وهيتم أيضًا إغلاقا اداريا لمدة اسبوع تمامًا، لو كرر بعد أسبوع نفس الأمر سيتم تغريمه 4 آلاف جنيه ويتم في هذه الحالة مضاعفة مدة الإغلاق».