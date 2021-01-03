6 مليارات جنيه.. طفرة كبيرة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بالمنيا

شهد قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات في المنيا، خلال الـ6 سنوات الماضية، طفرة كبيرة وغير مسبوقة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، إذ تم القضاء على أخطر المناطق العشوائية ومنها عشش محفوظ ومدينة العمال وبلغت القيمة الإجمالية لجميع الأعمال التي تمت خلال تلك المدة نحو 6 مليارات جنيه.

في قطاع الإسكان تم تنفيذ 938 عمارة بإجمالي 22256 وحدة سكنية على مستوى المحافظة ما بين عامي 2014 و2020، بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 811 عمارة بواقع 19076 وحدة سكنية، وجارٍ العمل بـ 127 عمارة بإجمالي 3180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق والطرق بمدينة ملوى الجديدة بإجمالي تكلفة 1.4 مليار جنيه، ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة، والانتهاء من 85 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنيا الجديدة بعدد 2040 وحدة جاهزة للافتتاح.

وفي قطاع تطوير العشوائيات خلال الفترة من 2014 حتى 2020، تم تنفيذ 3 مشروعات بواقع 48 عمارة، بإجمالي 1032 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بإجمالي تكلفة 194.5 مليون جنيه، تضمنت الإنتهاء من تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، وتسميتها "روضة محفوظ"، والإنتهاء من تطوير منطقة أبو هلال، وإعادة تأهيل شبكات المرافق من الصرف الصحي والرصف والإنارة، والانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، لتوفير حياة آمنة وكريمة لأبناء المحافظة الذين يقطنون تلك المناطق، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ، ثم بدأت المحافظة العمل في مدينة العمال، وهي عبارة عن 10 عمارات سكنية، وتقع أعمال التطوير على مساحة 4.4 فدان وتم إدراجها ضمن الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية كسكن غير ملائم، ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وتضم محافظة المنيا عدة مناطق يعاني سكانها من العيش في مخاطر العشوائية منذ سنوات طويلة، إذ تضم نحو 20 ألف مواطن على أقل تقدير، تنتشر غالبيتها بمراكز مغاغة وملوي وأبو قرقاص وسمالوط ومدينة المنيا، بينما خرجت منطقتان من التصنيف بعد دخولهما في أعمال التطوير الأخيرة وهما عشش محفوظ ومدينة العمال.

ووفقًا لإحصائيات رسمية لصندوق العشوائيات بالمنيا فإن تلك المناطق هى، الجنيدي بسمالوط وهى على مساحة 2.6 فدان، ومقامة على أراضي أملاك خاصة، وتضم نحو 124 وحدة سكنية، يقطنها ما يقرب من 800 مواطن، منطقة الكيلو شرق مغاغة وتضم 750 وحدة سكنية بمساحة 6.7 فدان، ويعيش فيها 3500 مواطن، منشأة الفكرية بمركز أبو قرقاص، مقامة على أراضي أملاك خاصة للأهالي 1300 وحدة سكنية على مساحة 7.7 فدان ويعيش بها أكثر من 6 آلاف مواطن.

وبمركز ملوي، توجد منطقة الأشراف مقامة على أراضي أملاك أوقاف بمساحة 1.4 فدان وتضم نحو 117 وحدة سكنية بها نحو 600 مواطن، والشيخ ناصف على مساحة 8.4 فدان، وتضم 675 وحدة سكنية بإجمالي عدد سكان 3 آلاف نسمة.

وقال مسؤول بوحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، إن المناطق العشوائية تنقسم إلى 4 أنواع من حيث الخطورة، منها الدرجة الأولى والتي تقع تحت سفح الجبل وفي طريق مخرات السيول، والثانية وهى الوحدات "العشش" أو المبان المتهالكة، والثالثة منازل موجودة تحت الضغط العالي أو بجوار المصانع وفي بيئة غير مناسبة، والرابعة المناطق التي تفتقد للحيازة وليست ملكية خاصة للأهالي.

وأضاف: وضعنا مخططات تفصيلية لكل هذه المناطق لكي تدخل في التطوير خلال الفترة المقبلة، إذ كانت المحافظة تعاني من 9 مناطق غير آمنة بشكل كبير وتضم نحو 4 آلاف و800 وحدة سكنية بمتوسط 5 أفراد أي بإجمالي 24 ألف نسمة، وهناك مناطق حُذفت من الخريطة القومية للعشوائيات لأن خطورتها أقل، مثل منطقة الكيلو غرب والحي الشرقي بمركز مغاغة ومنطقة خط الكهرباء بملوي.

وأكد الانتهاء من تطوير منطقة عشش محفوظ والتي كانت تعد أكبر منطقة عشوائية بالمحافظة بتكلفة 102 مليون جنيه بمدينة المنيا، وجار العمل في مدينة العمال حاليًا بتكلفة تقديرية 77 مليون جنيه.

وعن المناطق العشوائية بالقرى والعزب، قال إن صندوق تطوير العشوائيات مَعني بالمدن فقط في الوقت الحالي، ولكن الريف سيأتي مستقبلا نظرًا لأن غالبية القرى ذات طبيعة خاصة منذ مئات السنين، وانتشار المنازل المشيدة بالطوب اللبن في كل المناطق هناك، ولكن مع الوقت اذداد الوعي وبدأ الأهالي في البناء بالطوب، ولكن هذا لا يمنع أننا سننظر لها مستقبلًا.