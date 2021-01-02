داليا البحيري عن وحيد حامد: «مهما اتكلمنا عنه مش هنوفيه حقه»

قدمت الفنانة داليا البحيري، واجب العزاء في وفاه القيمة والقامة العظيمة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، قائلة: «مهما اتكلمنا مش هنوفيه حقه، هو حارب الظلام بالكلمة، وربنا يرحمه ويتغمده برحمته».

البحيري: عملت معه فيلم «محامي خلع».. لا ينسي

وأضافت «البحيري»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها تتذكر للفقيد ظهورها في عمل «محامي خلع»، حيث حظي الفيلم بجمل لا تنسي، وكان من المفترض ظهورها مع فيلم آخر ولكن لم يكتمل العمل: «لما كنت بقعد معاه كنت بحسه بمثابه أخ وأب، وبقالي فترة طويلة مقابلتهوش، ولكنه هو في قلوبنا جميعا».

البحيري: سعيدة بتكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

وأوضحت، أنه وفي آخر تكريم له في حياته شعر بتقدير وحب جموع الناس له: «كنت سعيدة أنه اتكرم في هذا الوقت بالتحديد، وعمري ما أنسي كلمته أثناء تكريمه لما قال «أنا حبيت أيامي»، وهو اللي نوّر أيامنا ومش هننساه أبدا».

أبرز المعلومات عن الكاتب وحيد حامد

ولد الكاتب الكبير وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944، بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وتزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا، ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.

يعتبر الراحل كاتب سيناريو مصرى عُرف بتقديمه الكثير من الأعمال المهمة والمؤثرة بتاريخ السينما المصرية، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

نالت أعماله إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020، حيث حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

وبدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.