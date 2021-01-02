لا صداقة ولا عداء مستمر.. «الديهي» يوضح إمكانية المصالحة مع قطر

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر والتقدير لدولة الكويت على محاولتها الدؤوبة للم الشمل العربي- الخليجي، من خلال التصالح مع قطر، مشيدًا في الوقت ذاته باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وسفير دولة الكويت بالقاهرة.

لا يجب أن تكون قطر ثغرة في الأمن القومي العربي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن هناك ثوابت للسياسة المصرية لتحقيق التعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وحتى تتم المصالحة مع قطر لا يجب أن تكون قطر ثغرة في الأمن القومي العربي، وتفتح قنواتها وأحضانها لألد أعداء الوطن العربي وهما إيران وتركيا.

مصر لم يثبت عنها أنها كانت دولة معتدية في أي من الأزمنة

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر تُعلم العالم أجمع ماذا تعني السياسة والعلاقات الدولية، ولم يثبت على مصر أنها كانت دولة معتدية في يوم من الأيام، ودائمًا كانت دولة دفاع وليست هجوم، مشددًا على أن هناك انفتاح مصري على الجميع، وتحولت لغة العلاقات الدولية من لغة الصداقة للغة المصالح المشتركة لكلا الدولتين.

هل يمكن لقطر أن تقوم بتسليم المطلوبين للعدالة

وأوضح أنه تم إعادة هندسة وترتيب وتركيب العلاقات المصرية الدولية وفق مفهوم المصالح المشتركة، فلا عداء مستمر ولا صداقة مستمرة، كما أن الثلاثاء القادم سيشهد عقد قمة خليجية بالرياض حول المصالحة مع قطر، متسائلًا، «هل يمكن لقطر أن تقوم بتسليم المطلوبين للعدالة من قيادات الإخوان؟».

محاولة جادة لرأب الصدع وهي صادقة 100% من جانب الكويت

وتابع: «هل يمكن لقطر عدم استضافة أمراء الدم من تنظيم القاعدة وداعش والإخوان والجهاديين على أراضيها، وهل يمكن أن تتوقف فضائية الجزيرة عن كونها ناطق باسم الجماعات الإرهابية في العالم، وهل يمكن أن تتخلى قطر عن تمويل الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وهل يمكن لقطر تعويض ما اقترفته أياديها من خراب للدول العربية ومنها مصر»، فهناك محاولة جادة لرأب الصدع وهي صادقة 100% من جانب الكويت.

أشكك في وجود نية صادقة لدى قطر للمصالحة

وتسائل، «هل وعى تميم الدرس وفهم ما اقترفته أياديه هو ووالده»، معربا عن تشككه في وجود نيه صادقة لدى قطر للمصالحة، مؤكدًا أنه حال كانت قطر صادقة عليها أن تقرع باب الصدق مرة واحدة فيما يتم إذاعته عبر فضائية «الجزيرة» والقنوات القطرية وتوقف سمومها وتوقف تمويل الإخوان.