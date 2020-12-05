نشأت الديهي عن تدريب "ميدوزا 10": فخر واعتزاز بالقوات المسلحة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصري اليوناني القبرصي "ميدوزا -10"، قائلا: "منظر يدعو للفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة".

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تمتلك حاملتي طائرات من أكبر الحاملات في العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول من فكر في استقدام هذه الحاملات.

وأشار إلى أن القوات البحرية نفذت المناورات مع القوات المشاركة، وكأنها حرب حقيقية، وهذا مدعاة للفخر لأننا نمتلك سلاحا وقطعا بحرية بهذا الشكل، مضيفا أن التدريب المستمر يؤدي إلى رفع المستوى.

نشأت الديهي لـ"مدعي حقوق الإنسان": سنقف لكم بالمرصاد

وشن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على القائمين على المنظمات الحقوقية التي علا صوتهم الآن، بداعي أنهم يحتمون بالإدارة الأمريكية الجديدة، موضحًا أنهم ظهروا فجأة بداعي أن الإدارة الأمريكية ستكون داعمة لهم، لكننا الآن نعيش في دولة، وسنقف لكم بالمرصاد لفضح ما تقدموه للخارج من تقارير مفبركة.

وتابع:" نحن أنصار الحرية مجانا، ونؤمن بالحرية كأيماننا بالحياة، مصر تطبق القانون على الجميع وسنواجهكم بالقانون".

نشأت الديهي عن "واقعة سماح بنت الحاج شهاب": تفاهة وسخافة

وعلق الإعلامي، على القبض على 3 من أبطال فيديو واقعة "سماح بنت الحاج شهاب اللي ساكنة في الدور الرابع"، بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، قائلا: " اللي عملوه الشباب دول تفاهة وسخافة"، موضحًا أن هؤلاء مجموعة من الناس الظرفاء، ليس لديهم وعي ولا مسؤولية بما يدور في المجتمع من أحداث إيجابية.

وتوجه الديهي، بالشكر إلى الشرطة، لسرعة القبض عليهم، وسخر من الموقف بطلبه إنشاء إدارة في الشرطة لمحاربة التفاهات.