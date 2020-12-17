نشأت الديهي: مصر رسمت أكبر قصة نجاح في العالم بمجال الطاقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اليوم شهد عقد أول اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط بعد إطلاقه رسميًا، وهو تجمع للشركات الكبيرة والعملاقة.

وأكد أن مصر تستضيف هذا المنتدى، لكونها لديها اكتشافات كبيرة من الغاز وإمكانيات تمكنها من تحويل الغاز لسائل، فكنا نحلم أن نصبح مركزا إقليميا للطاقة ونجحنا في ذلك، نتيجة ترسيم الحدود بين مصر وعدد من الدول، بما ساهم في جذب الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز، موضحًا أننا منذ 5 سنوات كنا نمد أيدينا لاستيراد الغاز من الخارج، وكانت الشوارع مظلمة، بينما الآن أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز، وهناك فائض يتم تصديره، ومصر رسمت أكبر قصة نجاح في مجال الطاقة في العالم بتدشين منتدى غاز شرق المتوسط.

الديهي يشيد بغرامة فورية على مخالفي إجراءات كورونا: فيه أزمة حقيقية

من ناحية أخرى، أعرب «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، عن تأييده لدراسة الحكومة إصدار قرار بتحصيل غرامات مالية فورية من مخالفي الاجراءات الاحترازية، فذكر أنه خلال زيارته لفرنسا لم يجد أي شخص لا يرتدي الكمامة، ولو شخص لا يرتدي كمامة يدفع 140 يورو غرامة فورية،«نحن في أزمة حقيقة وهناك بلاد أغلقت بالكامل بسبب أزمة كورونا، ونحن لن نتحمل الإغلاق مرة أخرى، وعلينا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

الديهي يصف مطالبة «هيومن رايتس» للبنك الدولي بعدم مساعدة مصر بـ«الوقاحة»

وعلى جانب أخر، أكد الإعلامي، أن منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، نشرت تغريده تطالب فيها البنك الدولي بعدم مساعدة مصر في مواجهة أزمة كورونا حتى تخضع لمطالبها بسبب وجود أطباء مسجونين في مصر، معتبرًا أن ما حدث فضيحة من العيار الثقيل لـ هيومن رايتس ووتش، معقبًا: «فين الأطباء المسجونين في مصر يا خونه يا مرتزقة، إيه الوقاحة دي»، متسائلًا : «هل هناك منظمة أو مؤسسة أو جهة في مصر قامت بالرد على منظمة هيومان رايتس؟، المجلس القومي لحقوق الإنسان المفروض يكون ليه رأي، فين الهيئة العامة للاستعلامات؟، فين الـ 40-50 ألف منظمة حقوقية الموجودة في مصر، لازم نرد رد قاسي على هيومن رايتس باللغات اللي يفهموها».

نشأت الديهي عن هجوم الإخوان عليه: «ربنا يديمها نعمة»

فيما أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته بهجوم الإخوان عليه، قائلًا: "أنا في نعمة وعظمة، ربنا يديمها نعمة لو لم أكن مؤثرًا عليهم لما تحدثوا عني خليهم يشتغلوا"، منوهًا بأن هناك 3 صحف إسرائيلية تهاجمه والإخوان يهاجمونه وهذا دليل أنه على الطريق الصحيح، موضحًا أن الإخوان نشروا فيديو له اتهموا بتغيير موقفه والتطبيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أذاعوا فيديو مجتزأ من سياقه له يتحدث خلاله عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رجل مصاب بالزهايمر، وعقب تهنئة الرئيس السيسي، له بالفوز بالرئاسة الأمريكية، تحدث عن أنه شخص جيد وعظيم، وتم تناقل الفيديو عبر وسائل الإعلام الإخوانية.

الديهي: انضمام الإمارات لغاز المتوسط أعطى زخما كبيرا للمنتدى

ووجه الديهي حديثه لإعلامي الإخوان: «ده دليل أنكم مش قادرين تواجهوني بالحجة، فتعتمدوا على التضليل، وحسبي الله ونعمة الوكيل فيك»، فقد كان يتحدث عن أن الجمهوريين يصفون بايدن بأنه مصاب بالزهايمر، وأن بعض المصريين ومن بينهم أسامة سرايا أكد أنه شخص محترم وهو ألتقى به عدة مرات، ثم قرأ تهنئة السيسي له بالفوز، فقامت القنوات الإخوان بتجميع هذه التصريحات في فيديو واحد وكأنه يوضح رأيه في بايدن قبل وبعد تهنئة السيسي له بالفوز.