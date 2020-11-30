نشأت الديهي: الجيش المصري مستعد لأي احتمال يهدد حدودنا الأربعة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عدد المناورات التي تنفذها القوات المسلحة خلال الفترة الأخيرة، يؤكد أن الجيش المصري مستعد لأي احتمال يهدد حددونا الأربعة، موضحًا أن المناورات التي تخوضها القوات البحرية، تعد الأولى من نوعها، كما أن القوات البحرية في كل من اليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات، أجرت مناورات عسكرية مشتركة في شرق البحر المتوسط، التي من المتوقع أن تستمر حتى 6 ديسمبر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الجيش المصري يواصل التدريب ليلًا ونهارًا للدفاع عن حدودنا وأمننا القومي، مضيفا أن مصر أمنة بجيشها وقيادتها السياسية.

الديهي يعلق على كلمة قاضي "أحداث مجلس الوزراء" المؤثرة

من ناحية أخرى، علق الإعلامي على كلمة المستشار محمد شيرين فهمي، خلال حكمه في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران، التي وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء": "كلمات بمثابة طلقات لهؤلاء الذين باعوا أوطانهم".

وتلا الديهي كلمة المستشار محمد شيرين فهمى، خلال إصدره الحكم على المتهمين، التي قال فيها: "من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن، ومن أسوأ علامات الكفر بالنعم، أن تأتى الإساءة للوطن من أيدى من ينتمون إليه اسما، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلا وممارسةً وسلوكاً، فقد ابتليت هذه الأمة بشرذمة من السفهاء والمرتزقة تنكروا لهويتهم ووطنيتهم، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن ألدُ الخصام.

وأشار الديهي، إلى أنه بهذه الكلمات أسدال الستار على قضية أحداث مجلس الوزراء، فهذه كلمات تم صياغتها ببراعة وبمثابة طلقات لهؤلاء الذين باعوا أوطانهم، فهم ليسوا حقوقيون.