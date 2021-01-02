السوق المصرية تتأهب لاستقبال أول بنك رقمي في 2021

مع بداية العام الجديد وفى ظل المتغيرات المتسارعة التى تشهدها الصناعة المصرفية على مستوى العالم، نتيجة المنافسة مع مجموعة واسعة من التقنيات المالية والشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا القطاع المالى، التى تلبى احتياجات العملاء بشكل أسرع وأرخص، بدأت البنوك المصرية فى وضع خططها التوسعية لعام 2021، التى تتضمن التوسع فى الفروع الإلكترونية والمزدوجة، إلى جانب إطلاق البنوك الرقمية لأول مرة فى السوق المصرية، فضلاً عن الاستحواذ على حصص من شركات الدفع الإلكترونى.

ومع انتشار جائحة كورونا مطلع العام الماضى، وعمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدول للحد من انتشار العدوى، كان لزاماً على البنوك أن تستعين بالتكنولوجيا الرقمية بشكل مكثف، وهو ما أدى إلى تسريع عملية التحول الرقمى فى البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستكمل البنوك هذه المسيرة خلال 2021.

وتقدمت 4 بنوك بطلب للبنك المركزى المصرى للحصول على رخصة لتدشين بنك رقمى، حيث شهدت الفترة الماضية تعاون البنك المركزى مع استشارى عالمى لوضع معايير كيفية عمل البنوك الرقمية فى مصر، والإجراءات المطلوبة لذلك، وفقاً لتصريحات سابقة للمهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع.

هشام عكاشة: «الأهلى المصرى» يستهدف افتتاح 6 فروع إلكترونية خلال 2021

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك الأهلى يستهدف افتتاح 6 فروع إلكترونية جديدة خلال النصف الأول من 2021، لافتاً إلى أن البنك سيحافظ أيضاً على خطته فى افتتاح 50 فرعاً تقليدياً كل عام. وأشار «عكاشة» إلى أن البنك الأهلى تقدم بطلب للبنك المركزى لإطلاق بنك رقمى متكامل ضمن استراتيجيته لمواكبة التطورات العالمية فى مجال تقديم الخدمات المصرفية، موضحاً أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات اللازمة للمشروع بالتعاون مع شركات ومؤسسات استشارية دولية وعالمية.

وحول خطة البنك للدخول فى مجال الدفع الإلكترونى، أشار عكاشة إلى أن البنك الأهلى استحوذ الأسبوع الماضى على 24% من أسهم رأسمال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه، موضحاً أن البنك يستهدف من الاستثمار فى الشركة تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع البنوك.

محمد الإتربى: بنك مصر يخطط لإطلاق أول بنك رقمى فى الربع الثالث

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه تقدم بطلب للبنك المركزى للحصول على رخصة إطلاق بنك رقمى متكامل، الذى يستهدف البنك إطلاقه فى الربع الثالث من 2021.

وكان بنك مصر قد أعلن نهاية 2019 عن إنشاء ذراع استثمارية جديدة تكون مسئولة عن تدشين بنك رقمى متكامل يتولى تقديم كل الخدمات المصرفية للأفراد بشكل مميكن ودون تدخل من العنصر البشرى، كما أن البنك الرقمى سيكون له استقلاليته الخاصة، حيث سيتم تشكيل إدارة منفصلة له عن إدارة البنك الرئيسى، وفقاً للإتربى.

وأوضح أن بنك مصر أطلق قطاعاً للتحول الرقمى، حيث يتيح القطاع إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمى، كما يعتزم البنك تخصيص مساحات للمعاملات الإلكترونية داخل الفروع الحالية «digital corner»، لتحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية وتسهيل عملية الوصول إليها.

من جانبه قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن مصرفه يستهدف التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية وافتتاح فروع إلكترونية جديدة خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن البنك افتتح أول فروعه الإلكترونية خلال 2020 ومن المستهدف أن يستكمل التوسع فى 2021.

طارق فايد: بنك القاهرة حصل على موافقة «المركزى» لتأسيس شركة للدفع الإلكترونى

وأشار إلى أن بنك القاهرة يعتزم تأسيس شركة خاصة للمدفوعات الإلكترونية خلال العام الحالى، وجار العمل عليها بعد حصول البنك على الموافقة المبدئية من البنك المركزى لتأسيس الشركة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزى قد قرر السماح للبنوك بتملك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلى الدفع الإلكترونى بدون حد أقصى، وإلغاء قرار حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية منها (شركات الدفع الإلكترونى) بما يزيد على 40% من رأس المال المصدر والسماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى. كما سمح البنك المركزى أيضاً فى عام 2019 لبنكى الأهلى ومصر بتملك حصة من شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية عندما طرحت فى البورصة، حيث تصل حصة كل بنك إلى أكثر من 6% من أسهم الشركة.

أشرف الغمراوى: «البركة» يستهدف إطلاق فرعين رقميين خلال 2021

من جانبه قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، إن البنك يستهدف إطلاق فرعين رقميين خلال 2021، مشيراً إلى أن البنك رصد استثمارات مخصصة للخطة التوسعية للبنك خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن البنك يدرس إطلاق منتج رقمى جديد خاص بالمدخرات ومنتج رقمى آخر خاص بالتجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، على أن يكونا متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن مجموعة البركة المصرفية، التى تمتلك 75% من رأسمال بنك البركة مصر، تعتبر بنك البركة مصر إحدى أهم الأذرع الاستثمارية التى تقود عملية النمو بالمجموعة.

وفى نفس السياق، قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن إدارة البنك تستهدف افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام الحالى، تتضمن فروعاً تقليدية وأخرى إلكترونية، للوصول إلى 52 فرعاً بنهاية 2021 مقابل 47 فرعاً حالياً. وأشار «رفاعى» إلى أن بنك قناة السويس يسعى لتقديم الماكينات التفاعلية داخل الفروع التقليدية، التى تمكن العميل من تنفيذ عملياته المصرفية دون الحاجة للتعامل مع موظف خدمة العملاء داخل الفرع، كما يستهدف البنك التركيز على منتجات التجزئة المصرفية وقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات خلال العام الجديد.