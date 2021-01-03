وفاتان وشائعة.. 3 أحداث أحزنت الوسط الفني والإعلامي خلال 48 ساعة

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني والإعلامي بسبب حالتي وفاة وإصابة كورونا فقد شهدت الساعات القليلة الماضية عددا من خبر الأخبار الصادمة.

وفاة السيناريست وحيد حامد

وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز77 عاما، فقد تلقي معظم الفنانين الخبر بالصدمة والبكاء الشديد، حيث تعرض الكاتب الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

ليتفاجأ الجميع بخبر وفاته من خلال بوست عبر فيسبوك من ابنه مروان وحيد حامد كتب فيه «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر».

وفاة المخرج حاتم علي

المخرج حاتم علي هو الآخر أوجع خبر وفاته المفاجئ الوسط الفني كله حيث توفي داخل غرفته بأحد الفنادق الكبري بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة الثلاثاء الماضي، وتم دفنه الخميس في مسقط رأسه سوريا في جنازة مهيبة ضمت عددا كبيرا من نجوم الفن السوريين أبرزهم سلافة معمار وسلاف فواخرجي وتيم الحسن.

وائل الإبراشي يعاني من كورونا

كما تلقى الوسط الفني والإعلامي صدمة خبر تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أتلف جزءا من الرئة واضطر نقله إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات العزل، وترددت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاته لتظهر عائلته وترد عبر صفحته الرسمية خلال بيان نصه كالتالي "بناء علي رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».وأضاف البيان: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».